إليكم أسعار الذهب في الأردن الجمعة

إليكم أسعار الذهب في الأردن الجمعة
التاريخ
1/24/2025 3:12:34 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر رغبة من الأردنيين، اليوم الجمعة، 55.6 دينارا، وفق نقابة الحلي والمجوهرات.
كما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18، 49.3 دينارا، في حين بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24، 63.6 دينارا.
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