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سلطة إقليم البترا تواصل مشاركتها بمنصة منظمة السياحة العالمية

1/24/2025 3:12:34 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- واصلت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي اليوم الجمعة، مشاركتها في فعاليات منصة منظمة السياحة العالمية للأعضاء المنتسبين، التي أقيمت ضمن معرض "فيتور" الدولي في مدريد، إسبانيا، ويستمر حتى يوم الأحد المقبل.


وتأتي مشاركة السلطة، كعضو منتسب في المنظمة لتعزيز دورها في قطاع السياحة العالمي وعرض تجربتها في تطوير الوجهة السياحية الأردنية.


وقدم رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، الدكتور فارس البريزات، الذي يمثل السلطة في فعاليات المعرض، عرضاً حول مدينة البترا ومختلف الخدمات المقدمة في المدينة الوردية والأنشطة التي يمكن ممارستها.


كما قدم البريزات عرضا حول السياحة الثقافية، تناول فيه أهمية هذا القطاع من حيث حجمه وتأثيره الاقتصادي، وسلوكيات المستهلكين التي يجب مراعاتها لجذبهم بفعالية، بالإضافة إلى المبادرات التي نفذتها سلطة إقليم البترا لتعزيز جاذبيتها السياحية.


وتحدث البريزات عن المنتجات السياحية التي تم تطويرها في البترا، مثل السياحة الثقافية وسياحة المغامرة، وسياحة المسارات، والمنتجات السياحية الجديدة في المنطقة، بالإضافة إلى المنتجات السياحية التي ستعمل السلطة على توفيرها في البترا بما يتلاءم مع خصوصية البترا.


وعرض البريزات أمام المحطات العالمية الموجودة في المنصة، وممثلي الوجهات السياحية العالمية، المشاريع والتجارب السياحية التي تعمل عليها السلطة.


وخصصت جلسة اليوم للأعضاء المنتسبين لاستكشاف ومناقشة استراتيجيات تسويق مبتكرة تستهدف جذب شرائح متنوعة من المسافرين، بما في ذلك مسافري الأعمال، والمسافرين المهتمين بالبيئة، والعائلات، وتصميم حملات تسويقية تلبي اهتمامات وديناميكيات تلك الفئات، بما يتماشى مع التطورات الحديثة في السوق السياحي.


واختتمت الجلسة بالإشارة إلى أهمية التفاعل بين الأعضاء المنتسبين لتبادل الخبرات وتعزيز القدرة التنافسية في قطاع السياحة العالمي المتطور.


يذكر، أن معرض "فيتور" هذا العام يشهد مشاركة 9000 شركة وأكثر من 150 ألف مهني، وزيارة متوقعة لأكثر من 100 ألف شخص.

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