أبو عبيدة يكشف أسماء 4 مجندات إسرائيليات سيُفرج عنهن غدا السبت

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- إنه في إطار طوفان الأقصى ستفرج كتائب القسام غدا السبت عن 4 مجندات إسرائيليات.



وفي بيان عبر منصة تلغرام، قال أبو عبيدة إن المجندات الإسرائيليات اللواتي سيفرج عنهن ضمن الفصل الثاني من اتفاق وقف إطلاق النار هنّ كارينا أرئيف ودانييل جلبوع ونعمة ليفي وليري إلباج.



وفي العادة، لا تعلن حماس مسبقا عن زمن تسليم الأسرى الإسرائيليين للجنة الدولية للصليب الأحمر، التي بدورها تسلمهم للجانب الإسرائيلي، وذلك لأسباب أمنية، لكن من المرجح -وفق المصدر- أن تتم عملية التسليم بعد عصر غد السبت.



وأفاد مصدر فلسطيني مقرّب من حركة حماس بأن هذه العملية ستكون مماثلة لتلك التي جرت الأحد الماضي، ولعملية إطلاق سراح المحتجزين خلال الهدنة السابقة نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2023.



وقال المصدر إن "كتائب القسام وفصائل المقاومة سوف تُطلق سراح الأسيرات الأربع يوم غد السبت قبل الموعد المحدّد، وسيتم إبلاغ الصليب الأحمر بالموعد المحدد والمكان الذي سيتم فيه تسليمه الأسيرات الأربع، وفق الآلية المتفق عليها".



ومن المفترض أن تطلق إسرائيل سراح قرابة ألفي فلسطيني خلال المرحلة الأولى -التي تمتد على مدار 42 يوما- مقابل 33 محتجزا إسرائيليا وفق القائمة الكاملة التي سلمتها حماس، والتي تتضمن الأسرى الأحياء والموتى.

وتقدر إسرائيل أن 25 محتجزا من الـ33 على قيد الحياة. وأطلق سراح 3 محتجزات، ممن هُم أحياء، في اليوم الأول من دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ الأحد الماضي مقابل 90 أسيرة وأسيرا فلسطينيا كلهم من الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس.



والأحد الماضي، بدأ سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، ويتم في مرحلته الأولى التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة، بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة.



الجزيرة