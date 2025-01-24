تراجع ثقة المستهلك في بريطانيا إلى أدنى معدلاتها خلال عام

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تراجعت ثقة المستهلكين في المملكة المتحدة بشكل حاد في كانون الثاني الحالي، مسجلة أدنى مستوى لها في أكثر من عام، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف اقتراض الحكومة وتحذيرات من تسريحات محتملة في الوظائف.



وقالت صحيفة "الفايننشال تايمز" البريطانية، إن مؤشر ثقة المستهلك الذي تقيسه شركة "جي.إف.كيه" والذي يعكس نظرة الناس تجاه أوضاعهم المالية الشخصية وآفاق الاقتصاد بشكل عام – انخفض بمقدار 5 نقاط ليصل إلى -22، وهو أدنى مستوى منذ نهاية عام 2023.



وأشار تقرير "جي.إف.كيه" إلى أن هذه الثقة تراجعت بشكل ملحوظ، ما يعكس اتجاهاً سلبياً من المستهلكين تجاه الأوضاع الاقتصادية في المملكة المتحدة.



وفي ضوء ذلك، يتوقع أن يكون الإنفاق على مستوى الأسر أقل، حيث يُفضل الناس الادخار، بدلاً من القيام بمشتريات كبيرة.



وأشارت الصحيفة إلى أنه بالرغم من أن تكاليف الاقتراض قد انخفضت قليلاً بعد تراجع مفاجئ في معدل التضخم البريطاني في كانون الأول الماضي، إلا أنها لا تزال أعلى من المستويات التي سجلتها في الخريف الماضي.



بترا