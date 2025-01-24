موسكو تدعم المفاوضات مع واشنطن للحد من الأسلحة النووية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعربت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، عن دعم روسيا المفاوضات المبكرة مع الولايات المتحدة، بشأن الحد من الأسلحة النووية.
وقالت الخارجية الروسية في بيان صحفي: "الكرة في ملعب الولايات المتحدة، فيما يتعلق بمفاوضات الحد من الأسلحة النووية، ويجب أن تؤخذ في الاعتبار قدرات واشنطن النووية وحلفاؤها".
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن، أمس الخميس، أن بلاده ستعمل على خفض الأسلحة النووية، مشيرا إلى توافق روسيا والصين على خفض قدرات أسلحتهما النووية.
بترا
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