موسكو تدعم المفاوضات مع واشنطن للحد من الأسلحة النووية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعربت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، عن دعم روسيا المفاوضات المبكرة مع الولايات المتحدة، بشأن الحد من الأسلحة النووية.



وقالت الخارجية الروسية في بيان صحفي: "الكرة في ملعب الولايات المتحدة، فيما يتعلق بمفاوضات الحد من الأسلحة النووية، ويجب أن تؤخذ في الاعتبار قدرات واشنطن النووية وحلفاؤها".



وكان الرئيس الأميركي دونالد أعلن، أمس الخميس، أن بلاده ستعمل على خفض الأسلحة النووية، مشيرا إلى توافق روسيا والصين على خفض قدرات أسلحتهما النووية.



بترا