الأسواق الأوروبية تغلق على تراجع ولكنها تسجل مكاسب أسبوعية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أنهت الأسواق الأوروبية، اليوم الجمعة، تعاملات الأسبوع على تراجع، على الرغم من الأسبوع الإيجابي إلى حد كبير للأسهم العالمية، لكنها حققت مكاسب أسبوعية، بدعم من تفاؤل الأسواق العالمية.



وخسر المؤشر الرئيسي ستوكس 600 نحو 0.06 بالمئة إلى 530.01 نقطة، بعد تراجع السوق في ألمانيا والمملكة المتحدة، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) .



وارتفع مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.44 بالمئة. إلى 7.927.62 نقطة، فيما انخفض مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.12 بالمئة إلى 21.385.62 نقطة.



وتراجع مؤشر فوتسي 100 في المملكة المتحدة بنسبة 0.73 بالمئة إلى 8.502.35 نقطة.



ومع ذلك، سجل المؤشر الإقليمي مكاسب أسبوعية، مدعوماً بالأرباح القوية والتفاؤل بشأن النمو الأميركي بعد أداء الرئيس دونالد ترامب اليمين الدستورية في البيت الأبيض.



بترا