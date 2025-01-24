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عاجل السنوار يفاجئ الجميع فوق الأرض ويقود عمليات المقاومة ضد الاحتلال في غزة

1/24/2025 3:12:28 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بث برنامج "ما خفي أعظم" الذي يبث على قناة الجزيرة، لقطات حصرية كشفت عنها القسام للمرة الأولى ليحيى السنوار قائد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قبل استشهاده.


وأظهرت اللقطات الحصرية أن السنوار كان فوق الأرض يقود عمليات ضد القوات الإسرائيلية المتوغلة في رفح ومناطق أخرى.


كما أظهرت يحيى السنوار يتنقل في أكثر من منطقة بين الكمائن ويرفع معنويات المقاتلين من كتائب القسام.


وظهر السنوار وهو يجلس أثناء التخطيط لتنفيذ عمليات مع قائد كتيبة تل السلطان في رفح محمود حمدان الذي استشهد معه في رفح.


وبينت اللقطات يحيى السنوار في خطوط الجبهة وهو ينظر الى آلية إسرائيلية تم استهدافها واعطابها في حي تل السلطان برفح.

الجزيرة

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