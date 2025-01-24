Friday, 24 January 2025 09:02 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ادراج أسماء 9 أسرى اردنيين في صفقة التبادل بين حماس والاحتلال

1/24/2025 3:12:17 PM
(MENAFN- Amman Net) أفادت وسائل إعلام بتضمين 9 أشخاص من الجنسية الأردنية ضمن الأسرى المعتقلين في السجون الإسرائيلية وسيجري الإفراج عنهم يوم غد السبت في إطار استكمال تنفيذ صفقة التبادل بين "حماس" وإسرائيل.

وشملت فئة أردنيي الجنسية من تلقوا أحكاما مؤبدة لمرة واحدة ومنهم المؤبد لـ11 مرة، وغيرهم من أحكام السجن التي تتراوح بين 19 سنة وحتى 25 سنة.

وتضمنت القائمة الأسماء التالية: مرعي أبو سعيدة (11 مؤبد)، عمار الحويطات (مؤبد)، ثائر اللوزي (19 سنة)، هاني الخمايسة (مؤبد)، علي نزال (20 سنة )، زيد يونس (مؤبد و25سنة)، رائد مسالمة (مؤبدين و 20 سنة)، فرج العدوان (25 سنة)، محمد الرمحي (23 سنة). وكالات

MENAFN24012025000209011053ID1109127140

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث