ادراج أسماء 9 أسرى اردنيين في صفقة التبادل بين حماس والاحتلال

(MENAFN
- Amman Net) أفادت وسائل إعلام بتضمين 9 أشخاص من الجنسية الأردنية ضمن الأسرى المعتقلين
في السجون الإسرائيلية وسيجري الإفراج عنهم يوم غد السبت في إطار استكمال تنفيذ صفقة
التبادل بين "حماس" وإسرائيل.
وشملت فئة أردنيي الجنسية من تلقوا أحكاما مؤبدة لمرة واحدة ومنهم المؤبد لـ11 مرة، وغيرهم من أحكام السجن التي تتراوح بين 19 سنة وحتى 25 سنة.
وتضمنت القائمة الأسماء التالية: مرعي أبو سعيدة (11 مؤبد)، عمار الحويطات (مؤبد)، ثائر اللوزي (19 سنة)، هاني الخمايسة (مؤبد)، علي نزال (20 سنة )، زيد يونس (مؤبد و25سنة)، رائد مسالمة (مؤبدين و 20 سنة)، فرج العدوان (25 سنة)، محمد الرمحي (23 سنة). وكالات
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