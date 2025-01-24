ادراج أسماء 9 أسرى اردنيين في صفقة التبادل بين حماس والاحتلال

MENAFN - Amman Net) أفادت وسائل إعلام بتضمين 9 أشخاص من الجنسية الأردنية ضمن الأسرى في السجون الإسرائيلية وسيجري الإفراج عنهم يوم غد السبت في إطار استكمال تنفيذ التبادل بين "حماس" وإسرائيل.

وشملت فئة أردنيي الجنسية من تلقوا أحكاما مؤبدة لمرة واحدة ومنهم المؤبد لـ11 مرة، وغيرهم من أحكام السجن التي تتراوح بين 19 سنة وحتى 25 سنة.

وتضمنت القائمة الأسماء التالية: مرعي أبو سعيدة (11 مؤبد)، عمار الحويطات (مؤبد)، ثائر اللوزي (19 سنة)، هاني الخمايسة (مؤبد)، علي نزال (20 سنة )، زيد يونس (مؤبد و25سنة)، رائد مسالمة (مؤبدين و 20 سنة)، فرج العدوان (25 سنة)، محمد الرمحي (23 سنة). وكالات