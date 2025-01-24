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وزير الخارجية السعودي من دمشق: نبذل جهودا فاعلة لرفع العقوبات عن سوريا قريبا

1/24/2025 2:32:51 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عمان - 24 - 1 (كونا) -- التقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في العاصمة السورية دمشق اليوم الجمعة القائد العام للإدارة الجديدة أحمد الشرع وأكد عقب اللقاء أن المملكة تبذل جهودا فاعلة لرفع العقوبات المفروضة على سوريا بالكامل في أقرب وقت.
وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره السوري أسعد الشيباني قال الأمير فيصل بن فرحان "المملكة تبذل جهودا فاعلة لرفع العقوبات الكاملة عن سوريا المفروضة عليها بأسرع وقت حتى يتمكن الاقتصاد السوري بالنهوض والعيش الكريم للشعب السوري".
وأوضح أن المملكة منخرطة في حوار مع الدول المعنية لرفع العقوبات عن سوريا "وسمعنا رسائل ايجابية من تلك الدول وسنعمل المزيد بالتنسيق مع الادارة السورية الجديدة للتوصل إلى حل لرفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا".
وأكد على موقف المملكة العربية السعودية الداعم لسوريا والوقوف معها ومع وشعبها في جميع المجالات بما يحقق استقرارها وسيادتها ويصون وحدة أراضيها.
وثمن جهود الادارة السورية الجديدة والخطوات الايجابية بالانفتاح والحوار مع جميع الأطراف السياسية السورية والحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها.
وشدد على دعم سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها معربا ثقته في قدرة السوريين على عبور هذه المرحلة المهمة بنجاح "وعودتها لموقعها المهم طالما تكاتف السوريون".
بدوره أعرب وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني عن امتنانه لدعم المملكة العربية السعودية لسوريا وشعبها "ووجود وزير خارجيتها يبعث رسائل واضحة بأن السعودية تقف إلى جانب سوريا".
وأضاف أن الادارة الجديدة في سوريا تعمل على عقد المشاورات مع السعودية في جميع المجالات والأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية بهدف تحقيق الاستقرار للمنطقة وعودة سوريا للحضن العربي ما يشكل فرصة كبيرة للدول العربية الشقيقة كافة وأبرزها السعودية لتحقيق المزيد للتنسيق وإزالة العقبات والتحديات كافة لإنشاء علاقات استراتيجية مميزة.
وذكر أن سوريا جزء من جامعة الدول العربية وأنها تنتظر عقد أول اجتماع مقبل للمشاركة فيه "وعودتنا الى مقعدنا في مجلس جامعة الدول العربية وتمثيل الشعب السوري". (النهاية) ع م ن / ه س ص

MENAFN24012025000071011013ID1109127030

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