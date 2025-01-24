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الرياض تستضيف اجتماعا رفيع المستوى للمنتدى الاقتصادي العالمي العام المقبل

1/24/2025 2:32:51 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 24 - 1 (كونا) -- أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم الجمعة أنها ستستضيف في العاصمة الرياض اجتماعا عالميا دوريا رفيع المستوى للمنتدى الاقتصادي العالمي خلال النصف الأول من العام المقبل 2026.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الإعلان المشترك جاء خلال اليوم الأخير من الدورة ال 55 للاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في مدينة (دافوس) السويسرية.
ونقلت الوكالة عن وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم القول إن استضافة المملكة لهذا الاجتماع تعكس مكانتها العالمية كمنصة للحوار والتعاون والابتكار وتجسد التزامها بتعزيز العمل المشترك لتحقيق مستقبل أكثر إشراقا وازدهارا.
وأضاف الابراهيم أن الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة حرجة و"لكننا واثقون بأن الجهود المشتركة ستسهم في صياغة حلول شاملة ومستدامة".
ومن جهته أعرب رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بورغي برينده عن تطلع المنتدى للعودة إلى المملكة في العام 2026 مشيرا إلى أن هذا الحدث يأتي في وقت يواجه فيه العالم تحديات كبيرة تتطلب تعزيز التعاون الدولي.
وسبق أن استضافت السعودية اجتماعا خاصا للمنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض في أبريل 2024.
ويعد الاجتماع العالمي الدوري للمنتدى فرصة استثنائية لتعزيز التواصل بين الاقتصادات المتقدمة والنامية ودفع عجلة التنمية الشاملة ومعالجة التحديات العالمية المعقدة بالتعاون مع الأطراف المعنية من مختلف أنحاء العالم. (النهاية)

ع ش / م ع ح ع


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