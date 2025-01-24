الرياض تستضيف اجتماعا رفيع المستوى للمنتدى الاقتصادي العالمي العام المقبل

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الرياض - 24 - 1 (كونا) -- أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم الجمعة أنها ستستضيف في العاصمة الرياض اجتماعا عالميا دوريا رفيع المستوى للمنتدى الاقتصادي العالمي خلال النصف الأول من العام المقبل 2026.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الإعلان المشترك جاء خلال اليوم الأخير من الدورة ال 55 للاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في مدينة (دافوس) السويسرية.
ونقلت الوكالة عن وزير
الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم القول إن استضافة المملكة لهذا الاجتماع تعكس مكانتها العالمية كمنصة للحوار والتعاون والابتكار وتجسد التزامها بتعزيز العمل المشترك لتحقيق مستقبل أكثر إشراقا وازدهارا.
وأضاف الابراهيم أن الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة حرجة و"لكننا واثقون بأن الجهود المشتركة ستسهم في صياغة حلول شاملة ومستدامة".
ومن جهته أعرب رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بورغي برينده عن تطلع المنتدى للعودة إلى المملكة في العام 2026 مشيرا إلى أن هذا الحدث يأتي في وقت يواجه فيه العالم تحديات كبيرة تتطلب تعزيز التعاون الدولي.
وسبق أن استضافت السعودية اجتماعا خاصا للمنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض في أبريل 2024.
ويعد الاجتماع العالمي الدوري للمنتدى فرصة استثنائية لتعزيز التواصل بين الاقتصادات المتقدمة والنامية ودفع عجلة التنمية الشاملة ومعالجة التحديات العالمية المعقدة بالتعاون مع الأطراف المعنية من مختلف أنحاء العالم. (النهاية)
ع ش / م ع ح ع
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