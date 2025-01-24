زلزال بقوة 7ر4 درجات يضرب محافظة بوشهر الإيرانية

زلزال بقوة 7ر4 درجات يضرب محافظة بوشهر الإيرانية
التاريخ
1/24/2025 2:32:50 PM
(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
طهران – 24 – 1 (كونا) -- أعلنت السلطات الإيرانية اليوم الجمعة أن زلزالا بقوة 7ر4 درجات على مقياس ريختر ضرب منطقة (ريز) بمحافظة (بوشهر) الإيرانية.
وذكر مركز رصد الزلازل الإيراني في بيان أن الزلزال كان على عمق 17 كيلومترا تحت سطح الأرض من دون ورود أية تقارير حتى الآن عن وقوع خسائر مادية أو بشرية. (النهاية)
م و / م ع ح ع
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