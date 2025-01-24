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زلزال بقوة 7ر4 درجات يضرب محافظة بوشهر الإيرانية

1/24/2025 2:32:50 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طهران – 24 – 1 (كونا) -- أعلنت السلطات الإيرانية اليوم الجمعة أن زلزالا بقوة 7ر4 درجات على مقياس ريختر ضرب منطقة (ريز) بمحافظة (بوشهر) الإيرانية.
وذكر مركز رصد الزلازل الإيراني في بيان أن الزلزال كان على عمق 17 كيلومترا تحت سطح الأرض من دون ورود أية تقارير حتى الآن عن وقوع خسائر مادية أو بشرية. (النهاية)

م و / م ع ح ع


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