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ثاني زلزال يضرب شمال العراق في 24 ساعة.. ولا خسائر

1/24/2025 2:32:49 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) أربيل - 24 - 1 (كونا) -- ضربت هزة أرضية قوتها 1ر3 درجات على مقياس ريختر منطقة حلبجة بإقليم كردستان العراق اليوم الجمعة وهي الهزة الثانية التي تضرب شمال البلاد خلال اقل من 24 ساعة على ما أفادت وزارة النقل العراقية.
وذكرت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية في بيان لها أن مراصدها الزلزالية سجلت هزة أرضية في منطقة حلبجة بمحافظة السليمانية بقوة 1ر3 درجات على مقياس ريختر.
وأضافت أنه "لم يتم الشعور بها من قبل المواطنين ولم يتم تسجيل الخسائر".
وكانت تلك الهيئة قد أفادت أمس بحدوث هزة ارضية بمحافظة أربيل عاصمة كردستان بشمال العراق بلغت قوتها 6ر3 درجات.
كما ذكرت هذه الهيئة أن عدد الهزات الأرضية الكلي المسجلة في شبكة الرصد الزلزالي العراقية خلال العام 2024 بلغ 539 هزة أرضية.
وأضافت أن الهزات تصدرتها محافظات إقليم كردستان ونينوى وتراوحت قوتها بين 1 -2 ر6 درجات وكانت معظم هذه الزلازل قد شعر بها القاطنون قرب مواقعها ولم تسجل أي خسائر بشرية أو مادية جراء حدوث النشاط الزلزالي. (النهاية)

ص ب ر / ه س ص


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