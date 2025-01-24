ثاني زلزال يضرب شمال العراق في 24 ساعة.. ولا خسائر

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
أربيل - 24 - 1 (كونا) -- ضربت هزة أرضية قوتها 1ر3 درجات على مقياس ريختر منطقة حلبجة بإقليم كردستان العراق اليوم الجمعة وهي الهزة الثانية التي تضرب شمال البلاد خلال اقل من 24 ساعة على ما أفادت وزارة النقل العراقية.
وذكرت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية في بيان لها أن مراصدها الزلزالية سجلت هزة أرضية في منطقة حلبجة بمحافظة السليمانية بقوة 1ر3 درجات على مقياس ريختر.
وأضافت أنه "لم يتم الشعور بها من قبل المواطنين ولم يتم تسجيل الخسائر".
وكانت تلك الهيئة قد أفادت أمس بحدوث هزة ارضية بمحافظة أربيل عاصمة كردستان بشمال العراق بلغت قوتها 6ر3 درجات.
كما ذكرت هذه الهيئة أن عدد الهزات الأرضية الكلي المسجلة في شبكة الرصد الزلزالي العراقية خلال العام 2024 بلغ 539 هزة أرضية.
وأضافت أن الهزات تصدرتها محافظات إقليم كردستان ونينوى وتراوحت قوتها بين 1 -2 ر6 درجات وكانت معظم هذه الزلازل قد شعر بها القاطنون قرب مواقعها ولم تسجل أي خسائر بشرية أو مادية جراء حدوث النشاط الزلزالي. (النهاية)
ص ب ر / ه س ص
MENAFN24012025000071011013ID1109127026
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.