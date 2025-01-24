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الجيش البريطاني يبرم صفقة بـ 11 مليار دولار مع رولز رويس لتطوير أسطول الغواصات النووية

1/24/2025 2:32:49 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 24 - 1 (كونا) -- أعلنت وزارة الدفاع البريطانية اليوم الجمعة توقيع عقد مع شركة (رولز رويس سبمارينز) البريطانية المحدودة للغواصات بقيمة تسعة مليارات جنيه إسترليني (25ر11 مليار دولار) لتعزيز دعم أسطول الغواصات النووية التابع للقوات البحرية الملكية وتحفيز الأمن الوطني والنمو الاقتصادي.
وأوضحت الوزارة في بيان أن العقد الذي تبلغ مدته ثمانية أعوام سوف يضمن تقديم التصاميم والصناعات والخدمات اللازمة للمفاعلات النووية التي تشغل الغواصات.
ونقل البيان عن وزير الدفاع البريطاني جون هيلي القول إن الاستثمار في قطاع الدفاع سوف يحفز الأعمال التجارية البريطانية والأمن الوطني ويوفر وظائف على المدى البعيد.
وأضاف هيلي أن هذه الصفقة التي تندرج في إطار "خطة تغيير تتبناها حكومة حزب العمال" سوف تدعم وظائف ذات مهارات عالية تسهم في الحفاظ على أمن بريطانيا ودفع عجلة النمو الاقتصادي.
وأكد أن هذه الخطوة تبرهن على الالتزام بسياسة بريطانيا للردع النووي التي هي بمثابة "التأمين النهائي" في عالم تزداد فيه المخاطر. (النهاية)

ن ب ش / م ع ح ع


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