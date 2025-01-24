الجيش البريطاني يبرم صفقة بـ 11 مليار دولار مع رولز رويس لتطوير أسطول الغواصات النووية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
لندن - 24 - 1 (كونا) -- أعلنت وزارة الدفاع البريطانية اليوم الجمعة توقيع عقد مع شركة (رولز رويس سبمارينز) البريطانية المحدودة للغواصات بقيمة تسعة مليارات جنيه إسترليني (25ر11 مليار دولار) لتعزيز دعم أسطول الغواصات النووية التابع للقوات البحرية الملكية وتحفيز الأمن الوطني والنمو الاقتصادي.
وأوضحت الوزارة في بيان أن العقد الذي تبلغ مدته ثمانية أعوام سوف يضمن تقديم التصاميم والصناعات والخدمات اللازمة للمفاعلات النووية التي تشغل الغواصات.
ونقل البيان عن وزير
الدفاع البريطاني جون هيلي القول إن الاستثمار في قطاع الدفاع سوف يحفز الأعمال التجارية البريطانية والأمن الوطني ويوفر وظائف على المدى البعيد.
وأضاف هيلي أن هذه الصفقة التي تندرج في إطار "خطة تغيير تتبناها حكومة حزب العمال" سوف تدعم وظائف ذات مهارات عالية تسهم في الحفاظ على أمن بريطانيا ودفع عجلة النمو الاقتصادي.
وأكد أن هذه الخطوة تبرهن على الالتزام بسياسة بريطانيا للردع النووي التي هي بمثابة "التأمين النهائي" في عالم تزداد فيه المخاطر. (النهاية)
ن ب ش / م ع ح ع
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