فرنسا تتعهد بتوفير تعليم جيد وعادل وشامل مدى الحياة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
باريس - 24 - 1 (كونا) -- أكدت فرنسا اليوم الجمعة التزامها بتوفير تعليم
جيد وعادل وشامل مدى الحياة وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتعليم.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان لها إنه من خلال استراتيجيتها الدولية الجديدة للتعليم الأساسي (2024-2028) تظل فرنسا ملتزمة إلى جانب شركائها بضمان أن يكون التعليم
في طليعة الأجندة الدولية.
وفي سياق لا يزال فيه 250 مليون طفل غير ملتحقين بالمدارس في العالم رحب الوزير المنتدب المكلف بالفرنكوفونية والشراكات الدولية ثاني محمد صويلحي "بالذين يجعلون التعليم من ضمن أولويتهم وحياتهم اليومية".
واحتضنت فرنسا حدثا بهذه المناسبة بمشاركة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) والوكالة الفرنسية للتنمية وتحالف التعليم على أهمية الاستثمار في التعليم من أجل التنمية المستدامة ودوره الرئيسي في تحقيق السلام وحماية حقوق الإنسان وخاصة حقوق الطفل.
واضاف البيان ان الحدث ضم ممثلين عن المجتمع المدني ومنظمات دولية ونشطاء شباب والوكالة الفرنسية للتنمية وناقش الحلول التي يمكن تقديمها للتحديات التعليمية قبل المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية الذي سيعقد في إشبيلية في الفترة من 1 - 2 أكتوبر 2025.
واشار البيان انه في عام 2024 اكد الوزير المنتدب للفرنكوفونية على أهمية التعليم والتدريب باعتبارهما أولويات العمل للفرنكوفونية خلال قمة فيليرز كوتيريه.
وهذا العام سيكون تعليم الفتيات والمساواة في التعليم موضوعا رئيسيا لمؤتمر السياسة الخارجية النسوية في باريس. (النهاية)
م ع / ه س ص
MENAFN24012025000071011013ID1109127023
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