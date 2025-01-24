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فرنسا تتعهد بتوفير تعليم جيد وعادل وشامل مدى الحياة

1/24/2025 2:32:49 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 24 - 1 (كونا) -- أكدت فرنسا اليوم الجمعة التزامها بتوفير تعليم جيد وعادل وشامل مدى الحياة وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتعليم.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان لها إنه من خلال استراتيجيتها الدولية الجديدة للتعليم الأساسي (2024-2028) تظل فرنسا ملتزمة إلى جانب شركائها بضمان أن يكون التعليم في طليعة الأجندة الدولية.
وفي سياق لا يزال فيه 250 مليون طفل غير ملتحقين بالمدارس في العالم رحب الوزير المنتدب المكلف بالفرنكوفونية والشراكات الدولية ثاني محمد صويلحي "بالذين يجعلون التعليم من ضمن أولويتهم وحياتهم اليومية".
واحتضنت فرنسا حدثا بهذه المناسبة بمشاركة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) والوكالة الفرنسية للتنمية وتحالف التعليم على أهمية الاستثمار في التعليم من أجل التنمية المستدامة ودوره الرئيسي في تحقيق السلام وحماية حقوق الإنسان وخاصة حقوق الطفل.
واضاف البيان ان الحدث ضم ممثلين عن المجتمع المدني ومنظمات دولية ونشطاء شباب والوكالة الفرنسية للتنمية وناقش الحلول التي يمكن تقديمها للتحديات التعليمية قبل المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية الذي سيعقد في إشبيلية في الفترة من 1 - 2 أكتوبر 2025.
واشار البيان انه في عام 2024 اكد الوزير المنتدب للفرنكوفونية على أهمية التعليم والتدريب باعتبارهما أولويات العمل للفرنكوفونية خلال قمة فيليرز كوتيريه.
وهذا العام سيكون تعليم الفتيات والمساواة في التعليم موضوعا رئيسيا لمؤتمر السياسة الخارجية النسوية في باريس. (النهاية)

م ع / ه س ص


MENAFN24012025000071011013ID1109127023

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