انطلاق أول شاحنة خضار من الأردن إلى ألمانيا عبر سوريا لأول مرة منذ 14 عاما

MENAFN - Alghad Newspaper) عبدالله الربيحات

انطلق أول شاحنة خضار من سوق العارضة المركزي اليوم متجها إلى ألمانيا عن طريق سوريا " معبر باب الهوى"، بحسب رئيس جمعية الاتحاد لمصدري ومستوردي الخضار والفواكه سليمان الحياري.



وبين الحياري لـ" الغد" أن البراد تم تحميله من سوق العارضه المركزي في الغور بعدة أنواع من الخضار منها الكوسا والبذنجان والخيار إيذانا بعودة التصدير إلى أوروبا عبر سوريا بعد انقطاع دام زهاء 13 عاما بجهود من الجمعية .



وقال الحياري أن السوق السورية تعد شريان حياة للمزارع الأردني وخصوصا في وادي الأردن، كونه أحد أهم الأسواق الرئيسة، وطريق عبور للعديد من الأسواق الأخرى كتركيا ولبنان ودول أوروبا الشرقية.



واضاف أن ثلث صادرات الخضار الأردنية التي تقدر بحوالي 3000 طن يوميا كانت تصدر إلى سورية، ومنها للأسواق الخارجية، وأن توقفها عام 2011 ألحق ضررا بالغا بكافة مكونات القطاع الزراعي.



واشار إلى أن استعادة السوق السوري مهم جدا لمزارعي وادي الأردن؛ لأنه يمثل السوق الرئيسي للصادرات الزراعية الشتوية.

واعتبر أن عودة التصدير من شأنها إنعاش الموسم الزراعي، حيث أن ميزة السوق السوري تتمثل بأن كلف التصدير قليلة مقارنة بسبل التصدير الأخرى كالتصدير الجوي والبحري.



وبين أنه تم حتى الآن تصدير ما يزيد على 1500 طن من مختلف أصناف الخصار إلى السوق السورية، والكميات مرشحة للارتفاع.