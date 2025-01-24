الحكومة تشتري 240 ألف طن قمح وشعير الأسبوع المقبل

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
طارق الدعجة
عمان - تنوي وزارة الصناعة والتجارة والتموين شراء 240 ألف طن من القمح والشعير خلال منتصف الأسبوع بعد أن طرحت أخيرا عطاءين منفصلين لهذه الغاية.
وبحسب البيانات الصادرة عن الوزارة، تتوزع الكميات المعلن عنها بواقع 120 ألف طن لشراء القمح و120 ألف طن لشراء الشعير.
وأوضحت الوزارة أن آخر موعد لقبول العروض لعطاء القمح سيكون ظهر يوم الثلاثاء المقبل، فيما سيتم إغلاق باب قبول العروض لعطاء الشعير يوم الأربعاء المقبل.
ودعت الوزارة التجار الراغبين في المشاركة في هذين العطاءين إلى مراجعة قسم العطاءات في الوزارة للحصول على نسخة من دعوة العطاء، والتي تتضمن الشروط والمواصفات مقابل رسوم غير مستردة قدرها 650 دينارا.
وردا على استفسارات "الغد" أكدت وزارة الصناعة والتجارة التموين أن طرح العطاءين يأتي في إطار جهود الوزارة لتأمين احتياجات السوق المحلية وتعزيز مخزون الأردن من هاتين المادتين بما يغطيان استهلاك أطول فترة.
يشار إلى أن سعر طن القمح ضمن آخر عمليات شراء قامت بها الوزارة بلغ حوالي 268 دولارا، فيما بلغ آخر سعر آخر عملية شراء للشعير 249.25 دولار للطن واصلا ميناء العقبة.
وتسعى الوزارة ضمن خطتها الإستراتيجية لرفع الطاقة التخزينية للحبوب (القمح والشعير) خلال الأعوام (2025-2027) من 1.6 مليون طن حاليا الى 2.2 مليون طن.
وبينت الوزارة أن مخزون الأردن من القمح حاليا والكميات المتعاقد عليها في الطريق تبلغ 900 ألف طن تغطي استهلاك 10 أشهر.
أما الشعير فيبلغ مخزون المملكة من هذه المادة حاليا والكميات المتعاقد عليها في الطريق تصل إلى 640 ألف طن تغطي استهلاك المملكة لمدة تصل إلى 8 أشهر في ظل استهلاك شهري منها يبلغ 80 ألف طن.
يشار إلى أن الحكومة تقوم بشراء القمح وبيعه للمطاحن من أجل استخراج الطحين الموحد بنسب 78 % ونسب استخراج النخالة 22 %.
كما تستورد الوزارة الشعير وتقوم ببيعه لمربي الأغنام بأسعار مدعومة؛ إذ يبلغ سعر طن الشعير لهذه الشريحة حسب الكشوفات الواردة من وزارة الزراعة 175 كما تباع مادة النخالة لمربي الأغنام بـ77 دينارا للطن، و154 دينارا للطن لباقي مربي الثروة الحيوانية.
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