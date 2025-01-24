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الحكومة تشتري 240 ألف طن قمح وشعير الأسبوع المقبل

1/24/2025 2:30:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
طارق الدعجة


عمان - تنوي وزارة الصناعة والتجارة والتموين شراء 240 ألف طن من القمح والشعير خلال منتصف الأسبوع بعد أن طرحت أخيرا عطاءين منفصلين لهذه الغاية.
وبحسب البيانات الصادرة عن الوزارة، تتوزع الكميات المعلن عنها بواقع 120 ألف طن لشراء القمح و120 ألف طن لشراء الشعير.
وأوضحت الوزارة أن آخر موعد لقبول العروض لعطاء القمح سيكون ظهر يوم الثلاثاء المقبل، فيما سيتم إغلاق باب قبول العروض لعطاء الشعير يوم الأربعاء المقبل.
ودعت الوزارة التجار الراغبين في المشاركة في هذين العطاءين إلى مراجعة قسم العطاءات في الوزارة للحصول على نسخة من دعوة العطاء، والتي تتضمن الشروط والمواصفات مقابل رسوم غير مستردة قدرها 650 دينارا.
وردا على استفسارات "الغد" أكدت وزارة الصناعة والتجارة التموين أن طرح العطاءين يأتي في إطار جهود الوزارة لتأمين احتياجات السوق المحلية وتعزيز مخزون الأردن من هاتين المادتين بما يغطيان استهلاك أطول فترة.
يشار إلى أن سعر طن القمح ضمن آخر عمليات شراء قامت بها الوزارة بلغ حوالي 268 دولارا، فيما بلغ آخر سعر آخر عملية شراء للشعير 249.25 دولار للطن واصلا ميناء العقبة.
وتسعى الوزارة ضمن خطتها الإستراتيجية لرفع الطاقة التخزينية للحبوب (القمح والشعير) خلال الأعوام (2025-2027) من 1.6 مليون طن حاليا الى 2.2 مليون طن.
وبينت الوزارة أن مخزون الأردن من القمح حاليا والكميات المتعاقد عليها في الطريق تبلغ 900 ألف طن تغطي استهلاك 10 أشهر.
أما الشعير فيبلغ مخزون المملكة من هذه المادة حاليا والكميات المتعاقد عليها في الطريق تصل إلى 640 ألف طن تغطي استهلاك المملكة لمدة تصل إلى 8 أشهر في ظل استهلاك شهري منها يبلغ 80 ألف طن.
يشار إلى أن الحكومة تقوم بشراء القمح وبيعه للمطاحن من أجل استخراج الطحين الموحد بنسب 78 % ونسب استخراج النخالة 22 %.
كما تستورد الوزارة الشعير وتقوم ببيعه لمربي الأغنام بأسعار مدعومة؛ إذ يبلغ سعر طن الشعير لهذه الشريحة حسب الكشوفات الواردة من وزارة الزراعة 175 كما تباع مادة النخالة لمربي الأغنام بـ77 دينارا للطن، و154 دينارا للطن لباقي مربي الثروة الحيوانية.

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