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عودة الشحن البحري إلى طبيعته رهن بإعادة جدولة مسارات الشركات

1/24/2025 2:30:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
تيسير النعيمات


عمان – يترقب قطاع الشحن البحري التزام الاحتلال الإسرائيلي بوقف إطلاق النار في غزة، والتزام جماعة أنصار الله الحوثيين بوقف استهداف السفن التي تعبر مضيق باب المندب، لعودة حركة البواخر إلى طبيعتها عبر المضيق، حسب خبراء في الشحن البحري والتجارة.
ويرى الخبراء أنه من المبكر توقع تحسن حركة الشحن والعودة إلى العبور من خلال مضيق باب المندب بدلا من الالتفاف عبر رأس الرجاء الصالح، مبررين ذلك بأن الأمر يحتاج وضع جداول جديدة لشركات الشحن بناء على المستجدات.
وأكدوا أن عودة الشحن البحري إلى طبيعته عبر مضيق باب المندب سينعكس إيجابا على كلف الشحن والتأمين للحاويات تحديدا.
ودعوا الجهات المختصة إلى الإبقاء على رسوم المناولة في ميناء الحاويات بالعقبة بدون زيادة حتى لا تؤدي الزيادة إلى رفع أسعار البضائع.
وأظهرت معطيات إحصائية للنقابة اللوجستية الأردنية الأسبوع الماضي، أن عدد الحاويات المحملة بالبضائع الواردة إلى المملكة عبر ميناء حاويات العقبة، بلغت 427 ألف حاوية خلال العام الماضي، مقابل 445 ألف حاوية في 2023، بتراجع بلغ 4 %.
وبلغ عدد الحاويات المحملة بالبضائع والصادرة لخارج المملكة عبر الميناء خلال العام الماضي 109 آلاف حاوية، مقارنة مع 125 ألف حاوية لعام 2023، بانخفاض نسبته 13 بالمائة.
خبير النقل البحري الدكتور دريد محاسنة اعتبر أنه من الصعب حاليا أن تغير شركات النقل البحري مسار خطوطها من رأس الرجاء الصالح والعودة إلى مسار باب المندب في ظل عدم وضوح الموقف حول وقف إطلاق النار ومدى التزام الاحتلال الإسرائيلي به.
وتوقع المحاسنة تحسن حركة الشحن عبر باب المندب في حال وقف دائم لإطلاق النار والتزام الاحتلال الإسرائيلي به وما يتبعه من سماح الحوثيين بعبور طبيعي لكل البواخر.
من جانبه، قال النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن ممثل قطاع الخدمات والاستشارات جمال الرفاعي: إن الوضع الحالي في ميناء العقبة مستقر، ولا مشاكل لدى البواخر أو بتوفر الحاويات الفارغة أو في مواعيد تسليم البضائع".
وأكد الرفاعي أنه من المبكر الحديث عن آثار وقف إطلاق النار، الذي يمر بعدة مراحل فالعالم يترقب مدى التزام الاحتلال الإسرائيلي به، وبناء عليه فالشركات تراقب استقرار الاتفاق وديموته.
وقال: "لا أظن أن تأخذ شركات الشحن البحري أي قرارات بالعودة للمرور من خلال مضيق باب المندب إلا بعد إعلانات رسمية من قبل كل الأطراف حول الالتزام بوقف إطلاق النار وإعلان جماعة أنصار الله الحوثيين بوقف استهداف بواخر وسفن الكيان أو التي تتعامل معه، فقرار عدم عبور البواخر قرار يمني والعودة إلى السماح بالعبور يمني أيضا، ولا يزال من المبكر الحديث عنه".
يذكر أن مضيق باب المندب شهد تراجعا في حركة البواخر بنسبة
64.6 % خلال العام الماضي، مسجلة 9,608 بواخر فقط مقارنة بـ27,157 باخرة في العام 2023. وفي المقابل، ارتفعت أعداد البواخر العابرة في رأس الرجاء الصالح بنسبة 62.6 %، لتصل إلى 29,047 باخرة مقارنة بـ17,862 باخرة في العام 2023.
من جهته، يرى أمين عام نقابة ملاحة الأردن الكابتن محمد الدلابيح أن شركات النقل البحري تترقب استقرار الأوضاع والالتزام بوقف إطلاق النار لتضع جداول إبحارها ومسارات الإبحار، والتي يتم وضعها كل ثلاثة أشهر للعودة إلى مسار مضيق باب المندب.
وقال إن آثار العودة لمسار مضيق باب المندب يحتاج أشهرا لنلمس آثاره، ما سينعكس إيجابا على ميناء العقبة وقناة السويس التي انخفض حجم البواخر التي تمر عبرها إلى النصف بسبب الأحداث في مضيق باب المندب.
وانخفضت أعداد البواخر العابرة في قناة السويس بنسبة 55 %، حيث بلغت 12,093 باخرة في 2024 مقارنة بـ26,884 باخرة في 2023.
وأشار الدلابيح إلى أن شركات النقل البحري في حالة ترقب بانتظار استقرار الأمور وتخفيض كلف الشحن ومدده وكلف التأمين.

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