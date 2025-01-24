الأردن استورد من الاتحاد الأوروبي بـ 2.6 مليار دينار وصدّر لها بـ 386 مليونا

حققت الصادرات الوطنية إلى دول الإتحاد الأوروبي نموا في نهاية شهر تشرين الثاني من العام 2024، لتصل إلى 386 مليون دينار، مقارنة بـ 383 مليونا للفترة ذاتها من العام 2023، بارتفاع نسبته 0.8 بالمئة.



وبحسب أرقام رصدتها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، مستندة على معطيات إحصائية رسمية، فقد انخفضت قيمة مستوردات المملكة من دول الإتحاد الأوروبي حتى نهاية شهر تشرين الثاني من العام 2024، وصولا إلى 2.611 مليار دينار، مقارنة بـ 2.673 مليار دينار لنفس الفترة من العام 2023، بانخفاض نسبته 2.3 بالمئة.



وبناءً على المعطيات الإحصائية، فقد وصل عجز الميزان التجاري للمملكة مع دول الإتحاد الأوروبي حتى نهاية شهر تشرين الثاني من العام 2024، إلى حوالي 2.225 مليار دينار، مقابل نحو 2.290 مليار دينار للفترة نفسها من العام 2023.



أما عن حجم التبادلات التجارية، فقد وصلت بين الأردن ودول الإتحاد الأوروبي لنهاية شهر تشرين الثاني من العام 2024، إلى 2.997 مليار دينار، مقابل 3.056 مليون دينار للفترة المماثلة من العام 2023.



وتصدرت هولندا قائمة الدول الأوروبية لجهة الصادرات الأردنية لدول الاتحاد لنهاية شهر تشرين الثاني من العام 2024، وصولا إلى 80 مليون دينار، مقارنة بـ 73 مليونا للفترة نفسها من العام 2023، بارتفاع نسبته 9.6 بالمئة.



بينما، تصدرت فرنسا قائمة الدول التي تستورد منها الأردن، حيث بلغت قيمة مستوردات المملكة لذات فترة المقارنة ما يقارب 250 مليون دينار، مقابل 259 مليونا للفترة نفسها من العام 2023، بانخفاض نسبته 3.5 بالمئة.