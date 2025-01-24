خبير عسكري يعلق على كمائن الموت في بيت حانون

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال الخبير العسكري العقيد المتقاعد حاتم كريم الفلاحي إن المشاهد التي بثتها كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) تظهر بدقة متناهية المعارك الضارية وحرب العصابات التي خاضتها في بيت حانون شمالي قطاع غزة.



جاء ذلك في تعليق الفلاحي للجزيرة على بث القسام اليوم الجمعة الجزء الأول من سلسلة "كمائن الموت في بيت حانون"، وتتعلق بعمليات حدثت بين 29 ديسمبر/كانون الأول 2024 و7 يناير/كانون الثاني 2025.



ووفق الفلاحي، فإن القوات العسكرية الإسرائيلية مهما امتلكت من إمكانيات وقدرات "تبقى غير قادرة على أن تخوض هذا النمط من حرب العصابات وقتال المدن التي يجيد فيها المقاوم عملية الاختفاء والتنقل والتسلل ونصب الكمائن".



وأكد الخبير العسكري أن التنقل في هذه المناطق يعد "مميتا وقاتلا بالنسبة لقوات الاحتلال، لذلك ارتفعت نسبة الخسائر البشرية الإسرائيلية بشكل كبير"، بفضل الترتيبات الدفاعية التي وضعتها المقاومة في المنطقة وأدت إلى تنفيذ عمليات نوعية قاتلة.



ومنتصف الشهر الجاري، قالت القناة السابعة الإسرائيلية الخاصة إن 15 جنديا إسرائيليا قتلوا خلال أسبوع في بيت حانون.



وبذلك، ارتفعت الحصيلة المعلنة لقتلى الجيش الإسرائيلي إلى أكثر من 840 ضابطا وجنديا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بينهم 405 منذ بدء الاجتياح البري لقطاع غزة في 27 أكتوبر/تشرين الأول من العام ذاته.

ولفت الفلاحي إلى تنوع عمليات القسام في الفيديو بين قنص، واستخدام القذائف في المناطق التي تحصن فيها جيش الاحتلال والعبوات الناسفة في عمليات التفجير، إلى جانب الاشتباك المباشر مع جنود الاحتلال.



وأشار إلى قرب التصوير في مشاهد بيت حانون، إذ لا تتجاوز مسافة التصوير 25 مترا، وهي مسافة قريبة للغاية.



وأكد الخبير العسكري نجاعة استخدام مخلفات الاحتلال في تفجير آليات إسرائيلية، مشيرا إلى حجم التفجير الكبير الذي اندلع جراء ذلك.



وأرجع تأخر بث هذه المشاهد إلى ما بعد وقف إطلاق النار إلى حجم القوات الإسرائيلية الكبير في المنطقة، والتي كانت تطوقها بشكل كامل، مما يصعب عملية الانتقال والتواصل مع الآخرين.



وخلص الفلاحي إلى أن "جيش الاحتلال دخل بيت حانون أكثر من 10 مرات منذ بداية الحرب، لكنه فشل في السيطرة عليها عملياتيا وميدانيا".

الجزيرة