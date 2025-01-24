سلطة المياه: الاحتلال دمر محطة تحلية المياه الوحيدة في غزة ونعمل على حصر الأضرار

MENAFN - Palestine News ) رام الله /PNN /أعلنت سلطة المياه، أن طواقمها الفنية تواصل لليوم السادس على التوالي عملية حصر الأضرار المائية في شمال غزة الناجمة عن العدوان الإسرائيلي.

وأكدت سلطة المياه في بيان لها، اليوم الجمعة، أن طواقمها تواجه صعوبات أمام الوصول إلى مرافق المياه والصرف الصحي بسبب حجم الدمار الهائل للأحياء السكنية والبنى التحتية والشوارع المؤدية إليها ولا سيما وأننا في فصل الشتاء، في حين أن هناك نقص كبير في المعدات والآليات الثقيلة والوقود الخاص بها للعمل على إزالة الركام وفتح ممرات إنسانية لتسهيل عمليات الفحص والتقييم.

وأوضحت، أن طواقمها الفنية تمكنت من الوصول لمحطة تحلية مياه البحر شمال غزة وإجراء تقييم فني أولي لحجم الأضرار التي لحقت بها، إذ تبين وجود أعطال فنية جسيمة في الأجزاء الكهربائية والإلكتروميكانيكية في جميع المراحل والوحدات العملياتية للمحطة، بالإضافة إلى قيام الاحتلال بتجريف كامل لبعض المكونات الأساسية للمحطة والتي أدت إلى تدمير خمسة آبار تغذية من مياه البحر، وخط المدخل للمحطة، إضافة إلى تدمير مولدين للطاقة، ومضخة وخط المياه الراجعة، وايضاً تدمير الأسوار الخارجية، ومضخات خط المخرج.

يشار إلى أن جميع الأضرار التي تم رصدها كانت بشكل رئيسي بسبب استخدم جيش الاحتلال المحطة كمركز تجمع عسكري لقواته بهدف تدمير قطاع المياه بشكل ممنهج.

وأكدت سلطة المياه، أن هذه المحطة تعد الوحيدة في منطقة شمال وادي غزة وتغطي كامل الأحياء الغربية الشمالية لمدينة غزة بقدرة إنتاجية 10,000 كوب/يوميا، حيث لا يوجد بدائل تغطي حجم هذا الاحتياج مع صعوبة حفر آبار مياه نتيجة تملح الخزان الجوفي بنسب عالية بمياه البحر في المناطق الغربية للمدينة.

وشددت، أن الأضرار التي لحقت بمحطات التحلية تفاقم صعوبة الوضع المائي في قطاع غزة لأنها المصدر الوحيد الآمن لتزويد المواطنين بمياه صالحة للشرب.

ولفتت إلى أنها كانت قبل العدوان تعمل على توسعة طارئة للقدرة الإنتاجية لمحطة التحلية لرفع قدرتها الانتاجية إلى 12,500 كوب/يوميا بغرض توسيع نطاق التغذية للأحياء الغربية لجباليا وبيت لاهيا والتي تعاني ذات المشكلة في الخزان الجوفي.

وفي سياق متصل، أفادت سلطة المياه بأنها ستقوم بتوفير وتركيب عشر محطات تحلية متنقلة في مناطق الوسط والجنوب لقطاع غزة بالتعاون مع مصلحة مياه الساحل، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، ولفتت إلى أن السعة الانتاجية لهذه المحطات تصل إلى 25 متر مكعب/ساعة لكل منها، وبالتالي سيتم انتاج 250 متر مكعب بواقع 10 ساعات عند بدء عملية التشغيل.

وأوضحت، أنها ستعمل على دراسة المواقع المناسبة لمثل هذا النوع من المحطات في مناطق وسط وجنوب قطاع غزة.، حيث أنها تمتاز بعملها وفق نظام هجين يجمع بين النظام الشمسي والمولدات الكهربائية مع توفير الأنظمة كجزء من عملية تشغيل المحطات.

وأشارت، إلى أن عملية تركيب محطات التحلية المتنقلة تأتي ضمن الجهود المبذولة لتوفير حلول طارئة وعاجلة لضمان استمرارية توفير مياه صالحة للشرب لجميع المواطنين.

وأدت عمليات التدمير الممنهجة والواسعة التي لحقت بمرافق المياه، بما في ذلك الآبار والخزانات والشبكات، إلى فقدان إيصال المياه النظيفة إلى المجتمعات المدنية والمخيمات المجاورة، سواء للنازحين أو المقيمين