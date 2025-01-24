النيابة العامة توضح اسباب اعتقال محمد الاطرش والهيئة المستقلة تنفي خبر الجزيرة حول طرح مبادرة للافراج عنه

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله /PNN / اصدرت النيابة العامة بيانا توضح فيه اسباب اعتقال محمد الاطرش والهيئة المستقلة تنفي خبر الجزيرة حول طرح مبادرة للافراج عنه.
واصدرت النيابة العامة بيانا توضيحيا حول اعتقال محمد الاطرش مراسل قناة الجزيرة الممنوعة من العمل بقرار قضائي مؤكدة أن توقيف المواطن محمد الأطرش قد جاء استنادًا إلى أحكام القانون، لثبوت مخالفته أمرًا قضائيًا وقرار اللجنة الوزارية المختصة، والقاضي بوقف وتجميد أنشطة قناة الجزيرة وجميع الصحفيين العاملين معها، إلى حين تصويب أوضاعهم القانونية بما يتماشى مع القوانين والأنظمة المعمول بها.
واكدت ان الملاحقه القانونية بحق المواطن الاطرش جاءت كونه احد العاملين المشمولين بالقرار ونتيجة قيامه ببث تقارير إخبارية لصالح القناة التي صدر بحقها قرارات بوقف اعمالها، رغم ابلاغها وكافة الصحفيين العاملين معها بالقرارات الملزمة ، وان هذا الإجراء يعد جزءًا من الإجراءات القانونية التي تُتخذ بحق كل من يخالف اي امر قضائي.
واكدت النيابة مبدأ المساواة أمام القانون هو الأساس الذي تقوم عليه جميع الإجراءات، حيث لا أحد فوق القانون، والجميع يخضع لذات الأحكام القانونية دون تمييز.
على صعيد اخر اعربت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان“ديوان المظالم” في تصريح صحفي عن استغرابها الشديد مما ورد على قناة الجزيرة بشأن عدم استجابة النائب العام الفلسطيني لما أسمته "مبادرة الهيئة المستقلة للإفراج عن الصحفي محمد الأطرش".
واكدت الهيئة أنه لم يصدر عنها أي تصريحات بهذا الخصوص لقناة الجزيرة أو غيرها من وسائل الإعلام.
واوضحت الهيئة أنه لا توجد مبادرات خاصة بهذا الشأن، وان ما تقوم به هو متابعة حثيثة لتوقيف الصحفي محمد الأطرش، الذي تم توقيفه من قبل النيابة الفلسطينية بتهمة مخالفة قرار المحكمة القاضي بوقف أعمال قناة الجزيرة ومنع مراسليها من العمل، وقد حضر ممثل عن الهيئة إجراءات التحقيق لدى النيابة.
واكدت الهيئة انها ستستمر بمتابعة قضية توقيف الصحفي الأطرش، انطلاقًا من موقفها المبدئي الرافض لتوقيف الصحفيين وحجز حريتهم على خلفية عملهم الصحفي.
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