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النيابة العامة توضح اسباب اعتقال محمد الاطرش والهيئة المستقلة تنفي خبر الجزيرة حول طرح مبادرة للافراج عنه

1/24/2025 9:05:31 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله /PNN / اصدرت النيابة العامة بيانا توضح فيه اسباب اعتقال محمد الاطرش والهيئة المستقلة تنفي خبر الجزيرة حول طرح مبادرة للافراج عنه.

واصدرت النيابة العامة بيانا توضيحيا حول اعتقال محمد الاطرش مراسل قناة الجزيرة الممنوعة من العمل بقرار قضائي مؤكدة أن توقيف المواطن محمد الأطرش قد جاء استنادًا إلى أحكام القانون، لثبوت مخالفته أمرًا قضائيًا وقرار اللجنة الوزارية المختصة، والقاضي بوقف وتجميد أنشطة قناة الجزيرة وجميع الصحفيين العاملين معها، إلى حين تصويب أوضاعهم القانونية بما يتماشى مع القوانين والأنظمة المعمول بها.

واكدت ان الملاحقه القانونية بحق المواطن الاطرش جاءت كونه احد العاملين المشمولين بالقرار ونتيجة قيامه ببث تقارير إخبارية لصالح القناة التي صدر بحقها قرارات بوقف اعمالها، رغم ابلاغها وكافة الصحفيين العاملين معها بالقرارات الملزمة ، وان هذا الإجراء يعد جزءًا من الإجراءات القانونية التي تُتخذ بحق كل من يخالف اي امر قضائي.

واكدت النيابة مبدأ المساواة أمام القانون هو الأساس الذي تقوم عليه جميع الإجراءات، حيث لا أحد فوق القانون، والجميع يخضع لذات الأحكام القانونية دون تمييز.

على صعيد اخر اعربت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان“ديوان المظالم” في تصريح صحفي عن استغرابها الشديد مما ورد على قناة الجزيرة بشأن عدم استجابة النائب العام الفلسطيني لما أسمته "مبادرة الهيئة المستقلة للإفراج عن الصحفي محمد الأطرش".

واكدت الهيئة أنه لم يصدر عنها أي تصريحات بهذا الخصوص لقناة الجزيرة أو غيرها من وسائل الإعلام.

واوضحت الهيئة أنه لا توجد مبادرات خاصة بهذا الشأن، وان ما تقوم به هو متابعة حثيثة لتوقيف الصحفي محمد الأطرش، الذي تم توقيفه من قبل النيابة الفلسطينية بتهمة مخالفة قرار المحكمة القاضي بوقف أعمال قناة الجزيرة ومنع مراسليها من العمل، وقد حضر ممثل عن الهيئة إجراءات التحقيق لدى النيابة.

واكدت الهيئة انها ستستمر بمتابعة قضية توقيف الصحفي الأطرش، انطلاقًا من موقفها المبدئي الرافض لتوقيف الصحفيين وحجز حريتهم على خلفية عملهم الصحفي.

MENAFN24012025000205011050ID1109126172

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