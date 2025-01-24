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الأردنيون يقيمون صلاة الاستسقاء

1/24/2025 6:11:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أدّت جموع المصلين في جميع مساجد المملكة، اليوم الجمعة، صلاة الاستسقاء عقب الانتهاء من أداء صلاة الجمعة طلبا لنزول المطر، وإحياءً للسنة النبوية الشريفة التي حثت على الاستسقاء وطلب الغيث من الله تعالى عند احتباسه وتأخر نزوله.
وكانت وزارة الأوقاف قد دعت المواطنين للمشاركة في أداء صلاة الاستسقاء في مختلف مناطق المملكة بعد صلاة الجمعة ظهر اليوم.


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