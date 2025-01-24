الأردنيون يقيمون صلاة الاستسقاء

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أدّت جموع المصلين في جميع مساجد المملكة، اليوم الجمعة، صلاة الاستسقاء عقب الانتهاء من أداء صلاة الجمعة طلبا لنزول المطر، وإحياءً للسنة النبوية الشريفة التي حثت على الاستسقاء وطلب الغيث من الله تعالى عند احتباسه وتأخر نزوله.
وكانت وزارة الأوقاف قد دعت المواطنين للمشاركة في أداء صلاة الاستسقاء في مختلف مناطق المملكة بعد صلاة الجمعة ظهر اليوم.
MENAFN24012025000208011052ID1109125667
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.