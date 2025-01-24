Friday, 24 January 2025 01:36 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


هل تعرف ما هي أفضل وأسوأ أنواع الحليب لصحتك؟

1/24/2025 5:05:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يقول خبير التغذية روب هوبسون إن الحليب مصدر عالي الجودة للبروتين. يحتوي كل كوب بسعة 200 مل على حوالي 7 غرامات من البروتين، مما يساهم في تلبية احتياجات الرجل (56 غراماً) والمرأة (45 غراماً) يومياً. كما يحتوي على 130 مليغراماً من الكالسيوم (ثلث احتياجات الإنسان اليومية تقريباً)، مما يدعم صحة العظام والأسنان والعضلات.
فيتامين B12 والفيتامينات الأخرى
يوفر كوب الحليب ما يقارب احتياجات الإنسان اليومية من فيتامين B12 (1.3 ميكروغرام)، الذي يلعب دوراً مهماً في إنتاج خلايا الدم الحمراء، وصحة الجهاز العصبي، وإطلاق الطاقة. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الحليب على فيتامين D الذي ينظم الكالسيوم في الجسم، والريبوفلافين الذي يحافظ على صحة الجلد والعينين.
تعزيز السيروتونين
تشير الدراسات إلى أن الحليب البقري يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالاكتئاب والقلق، خاصة الحليب منزوع الدسم. ويرجع ذلك إلى الأحماض الدهنية التي تدعم صحة الدماغ.
يعتمد اختيار نوع الحليب على الذوق الشخصي والأهداف الصحية. يحتوي الحليب كامل الدسم على أعلى نسبة من الدهون والسعرات الحرارية (132 سعرة حرارية و7.4 غرام من الدهون لكل 200 مل). بينما يحتوي الحليب نصف الدسم على 100 سعرة حرارية و3.6 غرام من الدهون، أما الحليب منزوع الدسم فهو الأقل في السعرات (74) والدهون (0.6 غرام).
الحليب العضوي
يمتاز الحليب العضوي بمحتواه العالي من أحماض أوميغا-3 الدهنية ومضادات الأكسدة مثل فيتامين E، وذلك بفضل تغذية الأبقار على العشب. ومع ذلك، يشير الخبراء إلى أن تأثيره على الصحة العامة محدود مقارنة بالحليب العادي.
حليب الصويا
يُعد الأقرب للحليب البقري من حيث محتوى البروتين (6.6 غرام لكل كوب) وغالباً ما يكون مدعماً بالكالسيوم والفيتامينات.
حليب الشوفان
يحتوي على كمية أقل من البروتين (2.2 غرام لكل 200 مل) لكنه أغنى بالألياف.
حليب اللوز
يتميز بسعراته الحرارية المنخفضة (30 سعرة حرارية لكل كوب) ولكنه يفتقر إلى البروتين (أقل من 1 غرام لكل وجبة).
حليب جوز الهند
يحتوي على 40 سعرة حرارية لكل كوب وأقل نسبة بروتين (0.2 غرام)، مما يجعله الأقل فائدة صحية.
العربية


MENAFN24012025000208011052ID1109125503

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث