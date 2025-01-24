هل تعرف ما هي أفضل وأسوأ أنواع الحليب لصحتك؟

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- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يقول خبير التغذية روب هوبسون إن الحليب مصدر عالي الجودة للبروتين. يحتوي كل كوب بسعة 200 مل على حوالي 7 غرامات من البروتين، مما يساهم في تلبية احتياجات الرجل (56 غراماً) والمرأة (45 غراماً) يومياً. كما يحتوي على 130 مليغراماً من الكالسيوم (ثلث احتياجات الإنسان اليومية تقريباً)، مما يدعم صحة العظام والأسنان والعضلات.
فيتامين B12 والفيتامينات الأخرى
يوفر كوب الحليب ما يقارب احتياجات الإنسان اليومية من فيتامين B12 (1.3 ميكروغرام)، الذي يلعب دوراً مهماً في إنتاج خلايا الدم الحمراء، وصحة الجهاز العصبي، وإطلاق الطاقة. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الحليب على فيتامين D الذي ينظم الكالسيوم في الجسم، والريبوفلافين الذي يحافظ على صحة الجلد والعينين.
تعزيز السيروتونين
تشير الدراسات إلى أن الحليب البقري يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالاكتئاب والقلق، خاصة الحليب منزوع الدسم. ويرجع ذلك إلى الأحماض الدهنية التي تدعم صحة الدماغ.
يعتمد اختيار نوع الحليب على الذوق الشخصي والأهداف الصحية. يحتوي الحليب كامل الدسم على أعلى نسبة من الدهون والسعرات الحرارية (132 سعرة حرارية و7.4 غرام من الدهون لكل 200 مل). بينما يحتوي الحليب نصف الدسم على 100 سعرة حرارية و3.6 غرام من الدهون، أما الحليب منزوع الدسم فهو الأقل في السعرات (74) والدهون (0.6 غرام).
الحليب العضوي
يمتاز الحليب العضوي بمحتواه العالي من أحماض أوميغا-3 الدهنية ومضادات الأكسدة مثل فيتامين E، وذلك بفضل تغذية الأبقار على العشب. ومع ذلك، يشير الخبراء إلى أن تأثيره على الصحة العامة محدود مقارنة بالحليب العادي.
حليب الصويا
يُعد الأقرب للحليب البقري من حيث محتوى البروتين (6.6 غرام لكل كوب) وغالباً ما يكون مدعماً بالكالسيوم والفيتامينات.
حليب الشوفان
يحتوي على كمية أقل من البروتين (2.2 غرام لكل 200 مل) لكنه أغنى بالألياف.
حليب اللوز
يتميز بسعراته الحرارية المنخفضة (30 سعرة حرارية لكل كوب) ولكنه يفتقر إلى البروتين (أقل من 1 غرام لكل وجبة).
حليب جوز الهند
يحتوي على 40 سعرة حرارية لكل كوب وأقل نسبة بروتين (0.2 غرام)، مما يجعله الأقل فائدة صحية.
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