هيئة الأدب والنشر والترجمة تقود مشاركة المملكة في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025

MENAFN - Asdaf News) تستعد هيئة النشر والأدب والترجمة لقيادة مشاركة المملكة العربية السعودية في القاهرة الدولي للكتاب 2025 في دورته السادسة والخمسين التي تنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب خلال الفترة من 23 يناير الجاري وحتى 5 فبراير المقبل.

وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة الأدب والنشر والترجمة الدكتور عبداللطيف الواصل، أن مشاركة الهيئة في معرض القاهرة الدولي للكتاب تأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز حضور المملكة على الساحة الثقافية والأدبية الإقليمية والعالمية، ورفع الوعي بالموروث الثقافي السعودي، وإبراز إسهامات المملكة المتنامية في الحراك الثقافي العالمي.



وأوضح أن الهيئة وفرت جميع الإمكانات لتعزيز مشاركة دور النشر والمكتبات السعودية في معارض الكتاب المحلية أو العالمية، كما تستهدف المشاركة جذب دور النشر الدولية إلى المعارض السعودية عبر إقامة شراكات وتعاونات جديدة، وتعزيز التبادل الثقافي بين المملكة والعالم.

وتهدف المشاركة إلى تعزيز العلاقات الثقافية والتبادل المعرفي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، وإثراء التعاون المشترك في مجالات الأدب والنشر والترجمة، إلى جانب تعزيز حضور دور النشر والوكالات الأدبية السعودية في المحافل الثقافية الكبرى إقليميًا وعالميًا.

يذكر أن مشاركة المملكة في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025 تتضمن 11 جهة حكومية، تقود المشاركة هيئة النشر والأدب والترجمة وبمشاركة كل من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، مجمع الملك سلمان للغة العربية، الملحقية الثقافية السعودية في جمهورية مصر العربية، مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، مكتبة الملك فهد الوطنية، جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن ، جامعة الأمير سطام، جامعة تبوك، جامعة حفر الباطن، وجمعية النشر.

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