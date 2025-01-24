حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 24 - 1 (كونا) -- الرابع والعشرون من يناير

-----------------------

1962 - أمير الكويت الشيخ عبدالله السالم الصباح يصدر مرسوما بتعيين أول أمين عام لمجلس الوزراء وهو عبداللطيف سعد الشملان بدرجة مدير عام.

2006 - مجلس الوزراء يزكي في جلسة استثنائية الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أميرا للكويت بعد قرار مجلس الأمة بنقل صلاحيات أمير الكويت الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح بصفة نهائية إلى مجلس الوزراء لعدم قدرته الصحية.

2008 - مجلس الأمة يقر قانونا يحظر بموجبه على جميع الشركات والمؤسسات الفردية التعامل بالبيع أو الشراء أو الرهن أو المضاربة بالقسائم والبيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص إضافة إلى إلزام الشركات ببيع ما تملكه من أراض وبيوت سكنية خلال فترة لا تتجاوز ثلاث سنوات.

2017 - افتتاح المركز الإقليمي لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ومبادرة إسطنبول للتعاون في الحي الدبلوماسي بالكويت.

2018 - شركة ناقلات النفط الكويتية ترسي ممارسة مع (هيونداي للصناعات الثقيلة) الكورية لبناء وتسليم ثلاث ناقلات غاز عملاقة ضمن المرحلة الرابعة من تحديث أسطولها بقيمة 12ر71 مليون دولار أمريكي للناقلة الواحدة، وبقيمة إجمالية 36ر213 مليون دولار.

2021 - أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح يصدر أمرا أميريا بتعيين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء، ويكلفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة.

2021 - وفاة لاعب منتخب الكويت والنادي العربي لكرة القدم محمد الخطيب عن عمر ناهز 77 عاما، وهو من نجوم الستينيات من العقد الماضي.

2024 - أمر أميري بتعيين سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء نائبا للأمير طوال فترات غياب صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه عن البلاد.(النهاية) م ر ب / ن س ن