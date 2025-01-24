حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 24 - 1 (كونا) -- الرابع والعشرون من يناير
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1962 - أمير الكويت الشيخ عبدالله السالم الصباح يصدر مرسوما بتعيين أول أمين عام لمجلس الوزراء وهو عبداللطيف سعد الشملان بدرجة مدير عام.
2006 - مجلس الوزراء يزكي في جلسة استثنائية الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أميرا للكويت بعد قرار مجلس الأمة بنقل صلاحيات أمير الكويت الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح بصفة نهائية إلى مجلس الوزراء لعدم قدرته الصحية.
2008 - مجلس الأمة يقر قانونا يحظر بموجبه على جميع الشركات والمؤسسات الفردية التعامل بالبيع أو الشراء أو الرهن أو المضاربة بالقسائم والبيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص إضافة إلى إلزام الشركات ببيع ما تملكه من أراض وبيوت سكنية خلال فترة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
2017 - افتتاح المركز الإقليمي لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ومبادرة إسطنبول للتعاون في الحي الدبلوماسي بالكويت.
2018 - شركة ناقلات النفط الكويتية ترسي ممارسة مع (هيونداي للصناعات الثقيلة) الكورية لبناء وتسليم ثلاث ناقلات غاز عملاقة ضمن المرحلة الرابعة من تحديث أسطولها بقيمة 12ر71 مليون دولار أمريكي للناقلة الواحدة، وبقيمة إجمالية 36ر213 مليون دولار.
2021 - أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح يصدر أمرا أميريا بتعيين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء، ويكلفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة.
2021 - وفاة لاعب منتخب الكويت والنادي العربي لكرة القدم محمد الخطيب عن عمر ناهز 77 عاما، وهو من نجوم الستينيات من العقد الماضي.
2024 - أمر أميري بتعيين سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء نائبا للأمير طوال فترات غياب صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه عن البلاد.(النهاية) م ر ب / ن س ن
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