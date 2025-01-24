مسؤولة أممية لـ(كونا): ممارسة الاحتلال الإبادة التعليمية في غزة قتلت أمل أطفالها لمستقبل أفضل

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) من إيمان الخريجي

(مقابلة) جنيف - 24 - 1 (كونا) -- قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالحق في فريدة شهيد اليوم الجمعة إن ممارسة الاحتلال الإسرائيلي "الإبادة التعليمية" في قطاع غزة كجزء من حرب الإبادة الجماعية هدفها تدمير أي أمل للأطفال في مستقبل أفضل ومحو هوية الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك في مقابلة خاصة أجرتها وكالة الأنباء الكويتية (كونا) مع المسؤولة الأممية بمناسبة إحياء (اليوم الدولي للتعليم) الذي يوافق ال24 من شهر يناير بهدف تعزيز الوعي بأهمية التعليم كحق أساسي وأداة لتحقيق التنمية والسلام والتأكيد على توفير الفرص العادلة للجميع خاصة في مناطق الصراعات.

وأعربت شهيد عن القلق إزاء عدم استعداد المجتمع الدولي واهتمامه بإعادة بناء النظام التعليمي في غزة بعد اتفاق ايقاف إطلاق النار خاصة مع وجود جيل كامل يعاني من الصدمة واستشهاد المئات من المعلمين وآلاف التلاميذ والطلبة إضافة إلى تدمير البنية التحتية.

وقالت إن "النظام التعليمي في قطاع غزة دمر بالكامل وهو ما أسميه (إبادة التعليم) وهو أكثر من مجرد استهداف بل هو تدمير كامل للنظام التعليمي.. الهدف في غزة هو قتل آمال ومستقبل كل طفل فلسطيني تأثر بهذا الوضع".

وأضافت أن عدم مصادقة الاحتلال على اتفاق "المدارس الآمنة" الذي وقعته أكثر من 120 دولة "يعد سياسة اتبعها الاحتلال كي لا يلتزم بعدم ارتكاب أي فظائع" موضحة أن الاتفاق يلزم الدول بعدم استهداف المدارس والجامعات والنظام التعليمي بأكمله ويفرض على مخالفيه إعادة البناء بعد الحرب وضمان تعافي النظام التعليمي وتوفير الدعم النفسي للمعلمين والطلاب وتوفير الوسائل اللازمة للمضي قدما.

وأكدت أن "إبادة التعليم" لا تقتصر على غزة فحسب بل تمتد إلى الضفة الغربية مشيرة إلى أن ممارسات الاحتلال بعدم السماح للأطفال بالدراسة ووضع نقاط تفتيش في كل مكان وعدم السماح للمعلمين بالتدريس وحرمانهم من التراخيص اللازمة لممارسة مهامهم وتعطيلهم هو جزء من سياسة "إبادة التعليم".

ولفتت المسؤولة الأممية إلى إجرائها محادثات مع أشخاص من القدس والضفة الغربية كشفوا خلالها عن "الصدمة" التي يعاني منها الطلاب إضافة إلى عدم السماح لهم بفتح المدارس وكذلك المشاكل التي يواجهونها للحصول على التراخيص واستهداف الجامعات بالغاز المسيل للدموع ما يجعل الحرم الجامعي "سجنا صغيرا داخل مساحة أوسع".

ووصفت الحرب على غزة بأنها "حرب على شعب بأكمله وعلى الأطفال خاصة حيث يتعرضون لدمار كامل إلى درجة موت الرضع منهم من البرد" ما يؤكد تصنيف تلك الحرب بأنها "إبادة جماعية".

وتابعت المسؤولة الأممية بالقول "سمعت قصصا عن أطفال حملوا حقائبهم المدرسية لإنقاذ كتبهم ولكنهم اضطروا لاحقا لاستخدامها كوقود للتدفئة في الشتاء" لافتة إلى أن تلك الأحداث لم تقع بين عشية وضحاها بل سبقتها انتهاكات من الاحتلال منذ سنوات.

وأوضحت أن "التدمير لم يستثن الجامعات ولا حتى الأرشيفات التي تحتوي على أكثر من 100 عام من التاريخ الفلسطيني" مؤكدة أن تدمير التراث الثقافي الفلسطيني هو "استهداف استراتيجي متعمد اذ لا يمكن ان يكون عشوائيا".

وفي حديثها عن أثر الحرب قالت شهيد إن الأطفال والمعلمين يعانون من "صدمة نفسية عميقة" لكنهم رغم ذلك يحاولون التغلب عليها إذ نظم العديد من المعلمين أنشطة للأطفال في المساحات المفتوحة حتى أثناء الحرب لإعطاء الامل وتخفيف المعاناة عن الأطفال.

وعن الحلول الممكنة لإعادة بناء التعليم في غزة أكدت شهيد ضرورة أن تركز الأمم المتحدة وكل من يعمل على الأرض على إعادة الأمل للأطفال وعلى المجتمع الدولي الالتزام بتمويل إعادة الاعمار خاصة الدول التي لم تتخذ أي إجراء ضد الحرب.

وذكرت أن إيقاف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) زاد من "تأزيم" الوضع إضافة إلى عدم الاستجابة لنداءات التمويل التي أطلقتها الأمم المتحدة لأنه بغياب الموارد لا يمكن فعل أي شيء ولا يمكن الحديث عن إعادة الإعمار".

وسلطت المسؤولة الأممية الضوء على الدور المهم الذي يمكن للفلسطينيين في الخارج أداءه مؤكدة أنهم الأكثر قدرة على معرفة احتياجاتهم "إذ من غير المجدي أن يملي الآخرون عليهم ما يحتاجون إليه وسبل تحقيقه".

وعلى صعيد متصل شددت شهيد على ضرورة تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ممن أصيبوا بإعاقات جراء الحرب أو صدمات نفسية موضحة أنه " لا يمكن الاكتفاء بوضعهم في مراكز تأهيل بل يجب توفير طرق علاج متخصصة وأطباء نفسيين لمعالجتهم".

كما أكدت ضرورة التركيز على ظاهرة "الأطفال المعيلين لعائلاتهم" والحرص على توفير التعليم لهم وموارد الرزق لمساعدتهم على مواصلة حياتهم.

وضمن هذا السياق طالبت بعدم الاكتفاء بمحاسبة الاحتلال على جرائمه وتحميله تكلفة إعادة إعمار غزة فحسب بل أيضا الدول المتواطئة معه وشركات الأسلحة.

وفي حديثها عن مسؤولية الأمم المتحدة قالت إن المنظمة لا تتحمل المسؤولية كمنظمة "بل إن المسؤولية تقع أساسا على الدول الأعضاء فيها خاصة الدول التي ساهمت في إطالة هذه الحرب باستعمال حق النقض (فيتو)".

ولفتت إلى وجود "عوائق كبيرة في اتخاذ القرارات بسبب هيكلية الأمم المتحدة نفسها لكنها في المقابل تبقى المنظمة الوحيدة التي تجمع الكل معا في ظل حالة الاستقطاب والانقسامات العالمية المتزايدة حاليا".

وحثت شهيد الدول العربية بشكل خاص على أن تتحرك وتستخدم نفوذها السياسي والاقتصادي والدبلوماسي للضغط من أجل إيجاد حل مبينة أن الأزمة "لن تنتهي دون التزام جاد وموارد كافية".

وشددت في هذا الصدد على ضرورة ممارسة الدول العربية الضغط على المجتمع الدولي للتحرك بسرعة وشكل حاسم سواء من ناحية تقديم الدعم المالي أو الدعوة إلى حماية التعليم إذ إنها "مسؤولية مشتركة لدول العالم أجمع".

وعلى الصعيد العالمي قالت شهيد إن أعداد الأطفال المتأثرين بالصراعات تصل إلى 473 مليون طفل وهذا الرقم هو "الأعلى في التاريخ وهو أمر خطير جدا" موضحة أن نسبة الأطفال الذين يعيشون في مناطق الحرب ارتفعت من 10 في المئة فقط خلال التسعينيات لتصل إلى أكثر من 20 في المئة حاليا.

وفي هذا الإطار جددت المسؤولة الأممية تأكيدها ضرورة التزام الدول باحترام اتفاق "المدارس الآمنة" الذي من شأنه أن يخفف الآثار "المرعبة" للصراعات حول العالم على التعليم مبينة أن دعم التعليم في أوقات الصراعات ليس ترفا بل ضرورة لتحقيق مستقبل مستدام.

ويوافق ال24 من يناير من كل عام الذكرى السنوية لليوم الدولي للتعليم الذي حددت موعد إحيائه الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2018 بهدف تعزيز الوعي بأهمية التعليم كحق أساسي وأداة لتحقيق التنمية والسلام لتسليط الضوء على دور التعليم والتأكيد على الحاجة إلى توفير فرص تعليمية شاملة وعادلة للجميع خاصة في ظل التحديات التي تواجه التعليم في مناطق الصراعات والأزمات.

ويحمل شعار اليوم الدولي للتعليم لهذا العام "الذكاء الاصطناعي والتعليم: الحفاظ على التدخلات البشرية في عالم يسوده التشغيل الالي" بغية التفكير في قدرة التعليم على تمكين المجتمعات من التعامل مع التقدم التكنولوجي.(النهاية) ا م خ / أ م س