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إقلاع الطائرة ال11 من الجسر الكويتي إلى سوريا وعلى متنها 10 أطنان من المواد الغذائية

1/24/2025 4:24:42 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من سلمان المطيري
الكويت - 24 - 1 (كونا) -- أقلعت اليوم الجمعة الطائرة الإغاثية الحادية عشرة من الجسر الجوي الكويتي من قاعدة عبدالله المبارك الجوية متجهة إلى مطار دمشق الدولي وعلى متنها 10 أطنان من المواد الغذائية المتنوعة للفئات الأكثر احتياجا في سوريا ضمن حملة (الكويت بجانبكم).
وتأتي هذه الرحلة بتنظيم من الجمعية الكويتية للإغاثة بمشاركة عدد من الجمعيات الخيرية بالتعاون والتنسيق مع وزارتي الشؤون والخارجية اضافة الى وزارة الدفاع ممثلة بالقوة الجوية الكويتية.
وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية للإغاثة الدكتور إبراهيم الصالح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الجمعية تهدف من خلال هذه الرحلات الإغاثية إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية والمعيشية للأشقاء في سوريا فضلا عن المساهمة في مساعدتهم على بناء المرحلة الجديدة لبلادهم.
وأكد الصالح أن إرسال المساعدات الإغاثية المتنوعة عبر الجسر الجوي الكويتي إلى سوريا مستمر بفضل التوجيهات السامية وتسهيلات الجهات الرسمية في البلاد إلى جانب المساهمات المتواصلة للشعب الكويتي مشددا على أن الجمعية والجهات والهيئات الخيرية ستواصل تقديم دعمها الإنساني لسوريا في مسعى تجاوز الأوضاع الراهنة وضمان الاستقرار.
ومن جهته قال ممثل جمعية إحياء التراث الإسلامي بالرحلة خالد الصفران في تصريح مماثل ل(كونا) إن مساعي دولة الكويت لإغاثة الاشقاء السوريين تأتي لتؤكد الدور الانساني التاريخي للبلاد مؤكدا استمرارهم في إيصال المساعدات المتنوعة لسد الاحتياجات العاجلة.
وأوضح أن مسألة تقديم المساعدات وتلبية الاحتياجات الأساسية تتم بالتنسيق والتعاون مع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري كمرحلة أولية على أن تتبعها مبادرات مستقبلية للمشاركة في إعمار البلد الشقيق.
وتعد هذه الرحلة الثالثة للجمعية الكويتية للإغاثة ضمن رحلات الجسر الجوي الكويتي إلى سوريا والتي تتضمن مشاركة عدد من الجمعيات الخيرية الكويتية منها (الهيئة الخيرية) و(إحياء التراث) و(نماء الخيرية) و(النجاة الخيرية) و(النوري الخيرية) و(العون المباشر) و(إعانة المرضى) و(الرحمة العالمية). (النهاية)

س ل م / ن و ف


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