إقلاع الطائرة ال11 من الجسر الكويتي إلى سوريا وعلى متنها 10 أطنان من المواد الغذائية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
من سلمان المطيري
الكويت - 24 - 1 (كونا) -- أقلعت اليوم الجمعة الطائرة الإغاثية الحادية عشرة من الجسر الجوي الكويتي من قاعدة عبدالله المبارك الجوية متجهة إلى مطار دمشق الدولي وعلى متنها 10 أطنان من المواد الغذائية المتنوعة للفئات الأكثر احتياجا في سوريا ضمن حملة (الكويت بجانبكم).
وتأتي هذه الرحلة بتنظيم من الجمعية الكويتية للإغاثة بمشاركة عدد من الجمعيات الخيرية بالتعاون والتنسيق مع وزارتي الشؤون والخارجية اضافة الى وزارة الدفاع ممثلة بالقوة الجوية الكويتية.
وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية للإغاثة الدكتور إبراهيم الصالح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الجمعية تهدف من خلال هذه الرحلات الإغاثية إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية والمعيشية للأشقاء في سوريا فضلا عن المساهمة في مساعدتهم على بناء المرحلة الجديدة لبلادهم.
وأكد الصالح أن إرسال المساعدات الإغاثية المتنوعة عبر الجسر الجوي الكويتي إلى سوريا مستمر بفضل التوجيهات السامية وتسهيلات الجهات الرسمية في البلاد إلى جانب المساهمات المتواصلة للشعب الكويتي مشددا على أن الجمعية والجهات والهيئات الخيرية ستواصل تقديم دعمها الإنساني لسوريا في مسعى تجاوز الأوضاع الراهنة وضمان الاستقرار.
ومن جهته قال ممثل جمعية إحياء التراث الإسلامي بالرحلة خالد الصفران في تصريح مماثل ل(كونا) إن مساعي دولة الكويت لإغاثة الاشقاء السوريين تأتي لتؤكد الدور الانساني التاريخي للبلاد مؤكدا استمرارهم في إيصال المساعدات المتنوعة لسد الاحتياجات العاجلة.
وأوضح أن مسألة تقديم المساعدات وتلبية الاحتياجات الأساسية تتم بالتنسيق والتعاون مع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري كمرحلة أولية على أن تتبعها مبادرات مستقبلية للمشاركة في إعمار البلد الشقيق.
وتعد هذه الرحلة الثالثة للجمعية الكويتية للإغاثة ضمن رحلات الجسر الجوي الكويتي إلى سوريا والتي تتضمن مشاركة عدد من الجمعيات الخيرية الكويتية منها (الهيئة الخيرية) و(إحياء التراث) و(نماء الخيرية) و(النجاة الخيرية) و(النوري الخيرية) و(العون المباشر) و(إعانة المرضى) و(الرحمة العالمية). (النهاية)
س ل م / ن و ف
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