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البحرين ترحب بنجاح الجهود العمانية في الإفراج عن طاقم السفينة (جالاكسي ليدر)

1/24/2025 4:24:42 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 24 - 1 (كونا) -- رحبت البحرين اليوم الجمعة بنجاح جهود الوساطة التي قامت بها سلطنة عمان للافراج عن طاقم السفينة (جالاكسي ليدر) المحتجزة قبالة السواحل اليمنية منذ نوفمبر 2023 والمكون من 25 شخصا من جنسيات متعددة.
وأعربت وزارة الخارجية البحرينية في بيان عن تقدير المملكة لجهود سلطنة عمان في حل هذه الأزمة الإنسانية وحرصها على ترسيخ الأمن والسلام الإقليمي آملة أن تمثل هذه المبادرة خطوة حاسمة على طريق التعاون والشراكة الدولية الفاعلة في خفض التصعيد والتوتر بمنطقة البحر الأحمر وخليج عدن.
وأكدت ضرورة حماية أمن وسلامة حركة الملاحة البحرية والتجارية وفقا لأحكام القانون الدولي والاتفاقيات والقرارات الدولية ذات الصلة.
وأعلن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي الأربعاء الماضي الإفراج الناجح عن طاقم السفينة (جالاكسي ليدر) المحتجز منذ نوفمبر 2023 والذي يتكون من 25 فردا من كل من بلغاريا والمكسيك والفلبين ورومانيا وأوكرانيا ووصولهم بسلام إلى سلطنة عمان. (النهاية)

خ ن ع / ف ل ا


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