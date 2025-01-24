البحرين ترحب بنجاح الجهود العمانية في الإفراج عن طاقم السفينة (جالاكسي ليدر)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
المنامة - 24 - 1 (كونا) -- رحبت البحرين اليوم الجمعة بنجاح جهود الوساطة التي قامت بها سلطنة عمان للافراج عن طاقم السفينة (جالاكسي ليدر) المحتجزة قبالة السواحل اليمنية منذ نوفمبر 2023 والمكون من 25 شخصا من جنسيات متعددة.
وأعربت وزارة الخارجية البحرينية في بيان عن تقدير المملكة لجهود سلطنة عمان في حل هذه الأزمة الإنسانية وحرصها على ترسيخ الأمن والسلام الإقليمي آملة أن تمثل هذه المبادرة خطوة حاسمة على طريق التعاون والشراكة الدولية الفاعلة في خفض التصعيد والتوتر بمنطقة البحر الأحمر وخليج عدن.
وأكدت ضرورة حماية أمن وسلامة حركة الملاحة البحرية والتجارية وفقا لأحكام القانون الدولي والاتفاقيات والقرارات الدولية ذات الصلة.
وأعلن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي الأربعاء الماضي الإفراج الناجح عن طاقم السفينة (جالاكسي ليدر) المحتجز منذ نوفمبر 2023 والذي يتكون من 25 فردا من كل من بلغاريا والمكسيك والفلبين ورومانيا وأوكرانيا ووصولهم بسلام إلى سلطنة عمان. (النهاية)
خ ن ع / ف ل ا
MENAFN24012025000071011013ID1109125339
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