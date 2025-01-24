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اليابان ترفع سعر الفائدة إلى 5ر0 بالمئة في أعلى مستوى منذ 17 عاما

1/24/2025 4:24:42 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طوكيو - 24 - 1 (كونا) -- رفع البنك المركزي الياباني اليوم الجمعة سعر الفائدة إلى نحو 5ر0 في المئة في أعلى مستوى لفائدة قصيرة الأجل منذ عام 2008 إبان الأزمة المالية العالمية.
وقال البنك في بيان أصدره بعد اجتماع مجلس إدارته بشأن قرارات السياسة النقدية إن مجلس الإدارة صوت بأغلبية 8 مقابل 1 لتحديد أول رفع لأسعار الفائدة منذ يوليو الماضي عندما رفع أسعار الفائدة إلى 25ر0 في المئة من النطاق السابق الذي كان يتراوح بين صفر و1ر0 في المئة.
وأضاف البنك أن مجلس إدارته اتخذ قرارا بتعديل درجة التيسير النقدي بهدف تحقيق استدامة النشاط الاقتصادي واستقرار الأسعار عند نسبة 2 في المئة.
وذكر أن شركات عدة تلمح إلى أنها ستستمر في رفع الرواتب بشكل مطرد بعد المفاوضات السنوية في ربيع هذا العام.
وأوضح أن السلطة النقدية في اليابان ستستمر في سياسة رفع سعر الفائدة وتقليص برنامج السندات إذا تحققت توقعاته للنشاط الاقتصادي وأهداف سقف الأسعار إذ من المرجح أن يستمر في النمو بوتيرة أعلى من معدل نموه المحتمل.
ولفت إلى وجود "مخاطر كبيرة" تهدد توقعات البنك بما في ذلك التطورات في النشاط الاقتصادي والأسعار في الخارج والتطورات في أسعار السلع الأساسية وسلوك الشركات المحلية في تحديد الرواتب والأسعار.
ووفق البيان رفع مجلس الإدارة توقعاته للتضخم للعام المالي 2025 الذي يبدأ في أبريل المقبل إلى 4ر2 في المئة من مستوى 9ر1 في المئة الذي توقعه في أكتوبر الماضي. (النهاية)

م ك / ف ل ا


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