اليابان ترفع سعر الفائدة إلى 5ر0 بالمئة في أعلى مستوى منذ 17 عاما

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
طوكيو - 24 - 1 (كونا) -- رفع البنك المركزي
الياباني اليوم الجمعة سعر الفائدة إلى نحو 5ر0 في المئة في أعلى مستوى لفائدة قصيرة الأجل منذ عام 2008 إبان الأزمة المالية العالمية.
وقال البنك في بيان أصدره بعد اجتماع مجلس إدارته بشأن قرارات السياسة النقدية إن مجلس الإدارة صوت بأغلبية 8 مقابل 1 لتحديد أول رفع لأسعار الفائدة منذ يوليو الماضي عندما رفع أسعار الفائدة إلى 25ر0 في المئة من النطاق السابق الذي كان يتراوح بين صفر و1ر0 في المئة.
وأضاف البنك أن مجلس إدارته اتخذ قرارا بتعديل درجة التيسير النقدي بهدف تحقيق استدامة النشاط الاقتصادي واستقرار الأسعار عند نسبة 2 في المئة.
وذكر أن شركات عدة تلمح إلى أنها ستستمر في رفع الرواتب بشكل مطرد بعد المفاوضات السنوية في ربيع هذا العام.
وأوضح أن السلطة النقدية في اليابان ستستمر في سياسة رفع سعر الفائدة وتقليص برنامج السندات إذا تحققت توقعاته للنشاط الاقتصادي وأهداف سقف الأسعار إذ من المرجح أن يستمر في النمو بوتيرة أعلى من معدل نموه المحتمل.
ولفت إلى وجود "مخاطر كبيرة" تهدد توقعات البنك بما في ذلك التطورات في النشاط الاقتصادي والأسعار في الخارج والتطورات في أسعار السلع الأساسية وسلوك الشركات المحلية في تحديد الرواتب والأسعار.
ووفق البيان رفع مجلس الإدارة توقعاته للتضخم للعام المالي 2025 الذي يبدأ في أبريل المقبل إلى 4ر2 في المئة من مستوى 9ر1 في المئة الذي توقعه في أكتوبر الماضي. (النهاية)
م ك / ف ل ا
MENAFN24012025000071011013ID1109125338
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.