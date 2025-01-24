Friday, 24 January 2025 10:45 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


النفط يهبط ويتجه نحو أول انخفاض أسبوعي في 2025

1/24/2025 4:22:59 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

شهدت أسواق النفط تراجعا اليوم الجمعة، وذلك بعد يوم من حث الرئيس الأميركي دونالد ترمب منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والسعودية، على خفض الأسعار في مسعى واسع النطاق لزيادة إنتاج الخام.


وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 50 سنتا إلى 77.95 دولار للبرميل. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 31 سنتا إلى 74.31 دولار، وفقا لشبكة (سي إن بي سي).


وتراجع خام برنت بنسبة أكثر من 3 بالمئة هذا الأسبوع، بينما كان خام "غرب تكساس" الوسيط بالقرب من 74 دولاراً، وتتجه أسعار النفط نحو تحقيق أول تراجع أسبوعي هذا العام.

MENAFN24012025000072011014ID1109125311

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث