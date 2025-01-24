النفط يهبط ويتجه نحو أول انخفاض أسبوعي في 2025

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
شهدت أسواق النفط تراجعا اليوم الجمعة، وذلك بعد يوم من حث الرئيس الأميركي دونالد ترمب منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والسعودية، على خفض الأسعار في مسعى واسع النطاق لزيادة إنتاج الخام.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 50 سنتا إلى 77.95 دولار للبرميل. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 31 سنتا إلى 74.31 دولار، وفقا لشبكة (سي إن بي سي).
وتراجع خام برنت بنسبة أكثر من 3 بالمئة هذا الأسبوع، بينما كان خام "غرب تكساس" الوسيط بالقرب من 74 دولاراً، وتتجه أسعار النفط نحو تحقيق أول تراجع أسبوعي هذا العام.
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