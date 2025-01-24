النفط يهبط ويتجه نحو أول انخفاض أسبوعي في 2025

شهدت أسواق النفط تراجعا اليوم الجمعة، وذلك بعد يوم من حث الرئيس الأميركي دونالد منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والسعودية، على خفض الأسعار في مسعى واسع النطاق لزيادة إنتاج الخام.



وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 50 سنتا إلى 77.95 دولار للبرميل. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 31 سنتا إلى 74.31 دولار، وفقا لشبكة (سي إن بي سي).



وتراجع خام برنت بنسبة أكثر من 3 بالمئة هذا الأسبوع، بينما كان خام "غرب تكساس" الوسيط بالقرب من 74 دولاراً، وتتجه أسعار النفط نحو تحقيق أول تراجع أسبوعي هذا العام.