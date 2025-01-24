إعلام عبري: حماس ستسلم اليوم قائمة من سيتم إطلاق سراحهم غدا

قالت القناة 14 الإسرائيلية إنه من المنتظر أن تسلم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) -اليوم الجمعة- قائمة الأسرى في قطاع غزة، والذين قد يتم إطلاق سراحهم غدا.



في سياق مواز، جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين التزامه بإعادة جميع الأسرى الإسرائيليين من غزة.



وجاء ذلك خلال مكالمة عبر الاتصال المرئي مع عائلات الأسيرات الثلاث اللاتي أُفرج عنهن الأسبوع الماضي في إطار الدفعة الأولى من التبادل.



ونقلت العائلات على لسان الأسيرات المحررات طلبهن بمواصلة الجهود لإعادة جميع الأسرى، لأن تلك الخطوة ستجلب القوة والشفاء لهن وللمجتمع الإسرائيلي بأسره، على حد تعبيرهن.



وكانت صحف إسرائيلية أفادت -أمس الخميس- أن إسرائيل بصدد تسلم أسماء 3 مجندات ومدنية أسيرات في غزة تمهيدا لإطلاق سراحهن السبت، موازاة مع الحديث عن بدء الترتيبات لبدء المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من الصفقة.



وقال مسؤولون إسرائيليون إنهم يعتقدون أن حماس ستلتزم بصفقة التبادل وستفرج عن "المحتجزات" الأربع بعد غد (السبت)، وفقا لما ذكرته صحيفة جيروزاليم بوست مساء أمس الخميس.



كما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" -في تقرير أمس- أنه من المقرر بعد ظهر السبت أن يتم تسليم الأسيرات الأربع إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومن ثم نقلهن إلى قوات الجيش الإسرائيلي.



وأضافت أنه من المقرر أيضا أن تتسلم إسرائيل -غدا السبت- القائمة الكاملة التي تعهدت حماس بتسليمها، والتي تتضمن الأسرى الأحياء والموتى ضمن بقية الـ33 أسيرا الذين سيطلق سراحهم بالمرحلة الأولى.



من جهة أخرى، تظاهر مئات الإسرائيليين أمام مقر وزارة الدفاع للمطالبة بإتمام جميع مراحل صفقة التبادل لإعادة المحتجزين من قطاع غزة.



كما شهدت المظاهرة معارضة شديدة للإجراءات المتسارعة التي يتخذها وزير القضاء الإسرائيلي ياريف ليفين مؤخرا، حيث عاد إلى استئناف ما يعرف بخطة الانقلاب القضائي والتي تمس بمبدأ فصل السلطات في إسرائيل وتقوض عمل الجهاز القضائي.



وأكد المتظاهرون على استمرارهم في التظاهر من أجل استعادة جميع الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة.