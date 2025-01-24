الإعلان عن الفائزين بجائزة اليابان لعام 2025

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت مؤسسة The Japan Prize Foundation عن الفائزين بجائزة اليابان لعام 2025 في تمام الساعة السادسة مساءً (بتوقيت اليابان) اليوم الموافق 23 يناير 2025.حصل البروفيسور Russell Dean Dupuis (الولايات المتحدة الأمريكية) على جائزة اليابان في مجالات علوم المواد والإنتاج، وحصل البروفيسور Carlos M. Duarte (إسبانيا) على جائزة اليابان في مجالات الإنتاج البيولوجي والبيئة.
وفي جائزة اليابان لهذا العام، تم تكريم البروفيسور Dupuis لمساهماته المتميزة في تطوير تقنية الترسيب الكيميائي للبخار المعدني العضوي للأجهزة الإلكترونية شبه الموصلة المركبة والأجهزة البصرية الإلكترونية، ومساهمته الرائدة في تسويقها على نطاق واسع؛ وتم تكريم البروفيسور Duarte لمساهمته في فهمنا للنظم البيئية البحرية في الأرض المتغيرة، وخاصة من خلال الأبحاث الرائدة في مجال الكربون الأزرق.
بالنسبة لجائزة اليابان لعام 2025، طلبت المؤسسة من حوالي 15,500 من العلماء والمهندسين البارزين من جميع أنحاء العالم ترشيح باحثين يعملون في مجالات هذا العام. تلقينا 149 ترشيحًا لمجالات علوم المواد والإنتاج، و72 ترشيحًا لمجالات الإنتاج البيولوجي والإيكولوجيا/البيئة. تم اختيار الفائزين هذا العام من إجمالي 221 مرشحًا.
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