الإعلان عن الفائزين بجائزة اليابان لعام 2025

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت مؤسسة The Japan Prize Foundation عن الفائزين بجائزة اليابان لعام 2025 في تمام الساعة السادسة مساءً (بتوقيت اليابان) اليوم الموافق 23 يناير 2025.حصل البروفيسور Russell Dean Dupuis (الولايات المتحدة الأمريكية) على جائزة اليابان في مجالات علوم المواد والإنتاج، وحصل البروفيسور Carlos M. Duarte (إسبانيا) على جائزة اليابان في مجالات الإنتاج البيولوجي والبيئة.

وفي جائزة اليابان لهذا العام، تم تكريم البروفيسور Dupuis لمساهماته المتميزة في تطوير تقنية الترسيب الكيميائي للبخار المعدني العضوي للأجهزة الإلكترونية شبه الموصلة المركبة والأجهزة البصرية الإلكترونية، ومساهمته الرائدة في تسويقها على نطاق واسع؛ وتم تكريم البروفيسور Duarte لمساهمته في فهمنا للنظم البيئية البحرية في الأرض المتغيرة، وخاصة من خلال الأبحاث الرائدة في مجال الكربون الأزرق.

بالنسبة لجائزة اليابان لعام 2025، طلبت المؤسسة من حوالي 15,500 من العلماء والمهندسين البارزين من جميع أنحاء العالم ترشيح باحثين يعملون في مجالات هذا العام. تلقينا 149 ترشيحًا لمجالات علوم المواد والإنتاج، و72 ترشيحًا لمجالات الإنتاج البيولوجي والإيكولوجيا/البيئة. تم اختيار الفائزين هذا العام من إجمالي 221 مرشحًا.

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