المملكة تعيد صياغة قواعد الاقتصاد في جلسة خاصة للمنتدى الاقتصادي العالمي

استعرض وفد المملكة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي اليوم خلال مشاركتهم في عدد من الجلسات الرئيسية استراتيجيتها لإعادة صياغة قواعد الاقتصاد.

وخلال جلسة خاصة حملت عنوان "التحول الاقتصادي في المملكة"، أوضح معالي المالية، الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، العوامل الرئيسية التي تقود تحول المملكة، قائلاً: "احتشد الجميع خلف رؤية السعودية 2030، كونها رؤية واضحة يسعى الشعب وقطاع الأعمال والحكومة معًا لتحقيقها. وتتميز القيادة لدينا بتبني خطط طويلة الأمد والاستعداد لاتخاذ قرارات صعبة والالتزام بها."

وفي جلسة أخرى حملت عنوان "الطريق إلى مستقبل الذكاء الاصطناعي"، استعرض معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، المهندس عبدالله بن عامر السواحه، جهود المملكة لتعزيز الحوار العالمي من أجل دفع التقدم الشامل. وقال: "المملكة اليوم، في دافوس، للعمل مع شركائنا من المؤثرين والمبتكرين وصناع السياسات، ومناقشة تسخير إمكانياتنا ومكانتنا الريادية لخدمة البشرية، وبناء المستقبل في العصر الذكي"

وشارك معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، في جلسة بعنوان "البنية التحتية الصناعية للجيل القادم"، حيث قال: "ما نقوم به اليوم في المملكة، في إطار طموحنا لتنويع الاقتصاد، يمكن تحقيقه من خلال التكنولوجيا. ومن خلال جهود الحكومة، فإننا نولي أولوية للبنية التحتية الرقمية والاتصالات. نؤمن بأن الصناعة تمثل قطاعاً مهماً لنمو الاقتصاد ونحن ملتزمون ببناء التقنيات التي ستشكل مستقبله."

من جانبه قال معالي وزير الاقتصاد والتخطيط، الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، في الجلسة الخاصة التي حملت عنوان "التحول الاقتصادي في المملكة": "نحن جميعاً نسعى إلى إيجاد محركات للنمو، وقصة المملكة مثال على كيف يمكن أن يكون التحول محركاً للنمو. فرغم تباطؤ الاقتصاد العالمي في العقد الحالي، فقد استطاعت المملكة إشعال محركات جديدة للنمو والاستمرار في التقدم."

هذا وأعلنت الهيئة الملكية للجبيل وينبع عن انضمام مدينة الجبيل الصناعية إلى مبادرة "التحول نحو تجمعات صناعية مستدامة"، التي أطلقها المنتدى الاقتصادي العالمي 2025 في دافوس، وذلك بالتعاون مع شركتي أكسنتشر ومعهد أبحاث الطاقة الكهربائية (EPRI)، بهدف تسريع عملية إزالة الكربون من التجمعات الصناعية وتعزيز التوازن بين التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية، في خطوة تعكس التزام المملكة بتعزيز التنمية المستدامة عالمياً. وستكون مدينة الجبيل الصناعية بذلك أول مدينة صناعية في منطقة الشرق الأوسط تنضم إلى هذه المبادرة العالمية.

كما أصدرت هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار تقريرًا خاصًا عن مبادرة "مسرعة أسواق الغد في المملكة العربية السعودية" وذلك بالتعاون مع شبكة مسرعات الأعمال للمنتدى الاقتصادي العالمي، ويُبرز التقرير مساهمة المبادرة في تحفيز التحولات الاقتصادية الإيجابية عبر حلول تطويرية داعمة لريادة الأعمال، متضمنًا الرؤى المستقبلية لتمكين نمو الأسواق الواعدة في المملكة، ودور المبادرة في تجاوز التحديات، وتسريع وتيرة التنمية والتطوير بما ينسجم مع المستهدفات الاقتصادية لرؤية المملكة 2030.