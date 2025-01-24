تعلن Momcozy عن إطلاق مضخة الثدي فائقة النحافة Air 1 في الولايات المتحدة في الربع الأول من عام 2025.

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- تعتزم Momcozy، العلامة التجارية العالمية الرائدة في منتجات الأم والطفل، طرح مضخة الثدي فائقة النحافة Air 1 المبتكرة في الولايات المتحدة في الربع الأول من عام 2025. منذ عام 2018، قدمت Momcozy الدعم لأكثر من 3 ملايين أم في أكثر من 60 دولة من خلال منتجات مريحة وموجهة نحو الحلول. صُممت Air 1 للابتكار والراحة والخصوصية، مما يعكس شعارها "الضخ بخصوصية، لحياة متوازنة"، مما يمكّن الأمهات من ضخ الحليب بسهولة ستتوفر مضخة Air 1 قريبًا على موقع momcozy، وهي مهيأة لإعادة تعريف تجربة الضخ للأمهات العصريات دائمات الحركة.

رحلة مضخة Air 1: سنوات من الابتكار لتمكين الأمهات العصريات

استغرقت عملية تطوير مضخة الثدي فائقة النحافة Air 1 عامين من الابتكار، بدافع تحقيق هدف إنشاء منتج يلبي الاحتياجات الحقيقية للأمهات العصريات. كان التحدي الرئيسي يتمثل في تحقيق التوازن بين التصميم فائق النحافة والشفط القوي والأداء الموثوق. تحقيق ذلك تطلب ابتكارات في تكنولوجيا المحركات والهندسة الهيكلية والمواد، بالإضافة إلى مئات النماذج الأولية والاختبارات الدقيقة.

خلال هذه العملية، تعاون فريق البحث والتطوير في Momcozy مع أكثر من 100 خبير في صحة الأم وجمعوا ملاحظات من آلاف الأمهات. شكلت ملاحظاتهم بشكل مباشر مميزات مثل الغطاء الشفاف لتسهيل محاذاة الحلمة وعلبة الشحن اللاسلكي لتحقيق أقصى قدر من القابلية للنقل.

قال ممثل فريق البحث والتطوير في Momcozy: "مضخة Air 1 هي أكثر من مجرد مضخة ثدي-إنها أداة مصممة لتبسيط وتمكين حياة الأمهات". "تم تصميم كل تفصيل مع وضع راحتهم وراحتهم في الاعتبار".

تصميم مضخة Air 1: ابتكار سلس للأم العصرية

بسمك 2.4 بوصة فقط، تعتبر أرق مضخة في السوق، حيث أنها أنحف بنسبة 22% من سابقتها. على الرغم من حجمها المدمج، فإن المحرك المطور يوفر شفطًا قويًا، مما يجعلها تناسب بشكل خفي داخل حمالة الصدر للأمهات اللواتي يقدرن الخصوصية والكفاءة.

تصميمها ذو الغطاء الشفاف يسهل محاذاة الحلمة ويجعل مراقبة حجم الحليب أسرع وأسهل. يقلل هذا الابتكار من الحاجة للتعديلات ويضمن تجربة مريحة خالية من الإجهاد للأمهات المشغولات.

توفر علبة الشحن اللاسلكي ما يصل إلى 15 جلسة أو 5 أيام من الاستخدام بفضل بطاريتها بسعة 1800 مللي أمبير، مما يجمع بين القوة والقابلية للنقل. بفضل عدم وجود أسلاك فوضوية، فإنه يسهل الروتين ويجعل الأمهات قادرات على الحركة ومستعدات أينما ذهبن في يومهن.

إليك كيف يجعل جهاز Air 1 عملية الضخ سهلة للغاية:

ضخ صامت، مع أقصى قدر من الخصوصية: يعمل جهاز Air 1 بأقل من 45 ديسيبل، مما يضمن الضخ بشكل خفي في أي بيئة، مما يساعد الأمهات على البقاء واثقات ومركزات.

الضخ السلس مع التحكم عبر التطبيق: قم بالمزامنة مع تطبيق Momcozy لتبديل الأوضاع، وتتبع حجم الحليب، وتلقي الإشعارات، مما يجعل الضخ أكثر ذكاءً وبدون استخدام اليدين.

راحة لطيفة على البشرة: تناسب الحافة السيليكونية 50A المطورة جميع أشكال الثدي، مما يوفر عناية لطيفة وتجربة ضخ مريحة لكل أم.

تنظيف سريع، وتجميع سهل: بفضل وجود 5 أجزاء فقط للتنظيف والتجميع، يوفر جهاز Air 1 الوقت ويحافظ على ضخ الماء بطريقة بسيطة وصحية.

مهمة Momcozy هي تمكين المرأة

تهدف شركة Momcozy إلى ابتكار حلول مدروسة ومبتكرة تعمل على تمكين الأمهات في جميع أنحاء العالم. ومن خلال فهم التحديات الفريدة التي تواجهها المرأة، تواصل العلامة التجارية تقديم المنتجات التي تجعل الأمومة أكثر راحة وتوازنًا وإشباعًا.

ستكون مضخة الثدي فائقة النحافة Air 1 متوفرة حصريًا على موقع momcozy بدءًا من أوائل عام 2025. للبقاء على اطلاع، قم بزيارة momcozy .

حول Momcozy:

تأسست شركة Momcozy في عام 2018، وتقدم حلاً شاملاً للأمهات والأطفال في جميع أنحاء العالم، وتدعم النساء منذ الحمل وحتى الأمومة المبكرة. الراحة للأمهات والأطفال هي دائما الأولوية القصوى. يتوفر موقع Momcozy على منصات متعددة، سواء عبر الإنترنت أو في المتاجر، ويقدم مجموعة شاملة من المنتجات. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة .

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