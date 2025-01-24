تعلن Momcozy عن إطلاق مضخة الثدي فائقة النحافة Air 1 في الولايات المتحدة في الربع الأول من عام 2025.

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- تعتزم Momcozy، العلامة التجارية العالمية الرائدة في منتجات الأم والطفل، طرح مضخة الثدي فائقة النحافة Air 1 المبتكرة في الولايات المتحدة في الربع الأول من عام 2025. منذ عام 2018، قدمت Momcozy الدعم لأكثر من 3 ملايين أم في أكثر من 60 دولة من خلال منتجات مريحة وموجهة نحو الحلول. صُممت Air 1 للابتكار والراحة والخصوصية، مما يعكس شعارها "الضخ بخصوصية، لحياة متوازنة"، مما يمكّن الأمهات من ضخ الحليب بسهولة ستتوفر مضخة Air 1 قريبًا على موقع momcozy، وهي مهيأة لإعادة تعريف تجربة الضخ للأمهات العصريات دائمات الحركة.
رحلة مضخة Air 1: سنوات من الابتكار لتمكين الأمهات العصريات
استغرقت عملية تطوير مضخة الثدي فائقة النحافة Air 1 عامين من الابتكار، بدافع تحقيق هدف إنشاء منتج يلبي الاحتياجات الحقيقية للأمهات العصريات. كان التحدي الرئيسي يتمثل في تحقيق التوازن بين التصميم فائق النحافة والشفط القوي والأداء الموثوق. تحقيق ذلك تطلب ابتكارات في تكنولوجيا المحركات والهندسة الهيكلية والمواد، بالإضافة إلى مئات النماذج الأولية والاختبارات الدقيقة.
خلال هذه العملية، تعاون فريق البحث والتطوير في Momcozy مع أكثر من 100 خبير في صحة الأم وجمعوا ملاحظات من آلاف الأمهات. شكلت ملاحظاتهم بشكل مباشر مميزات مثل الغطاء الشفاف لتسهيل محاذاة الحلمة وعلبة الشحن اللاسلكي لتحقيق أقصى قدر من القابلية للنقل.
قال ممثل فريق البحث والتطوير في Momcozy: "مضخة Air 1 هي أكثر من مجرد مضخة ثدي-إنها أداة مصممة لتبسيط وتمكين حياة الأمهات". "تم تصميم كل تفصيل مع وضع راحتهم وراحتهم في الاعتبار".
تصميم مضخة Air 1: ابتكار سلس للأم العصرية
بسمك 2.4 بوصة فقط، تعتبر أرق مضخة في السوق، حيث أنها أنحف بنسبة 22% من سابقتها. على الرغم من حجمها المدمج، فإن المحرك المطور يوفر شفطًا قويًا، مما يجعلها تناسب بشكل خفي داخل حمالة الصدر للأمهات اللواتي يقدرن الخصوصية والكفاءة.
تصميمها ذو الغطاء الشفاف يسهل محاذاة الحلمة ويجعل مراقبة حجم الحليب أسرع وأسهل. يقلل هذا الابتكار من الحاجة للتعديلات ويضمن تجربة مريحة خالية من الإجهاد للأمهات المشغولات.
توفر علبة الشحن اللاسلكي ما يصل إلى 15 جلسة أو 5 أيام من الاستخدام بفضل بطاريتها بسعة 1800 مللي أمبير، مما يجمع بين القوة والقابلية للنقل. بفضل عدم وجود أسلاك فوضوية، فإنه يسهل الروتين ويجعل الأمهات قادرات على الحركة ومستعدات أينما ذهبن في يومهن.
إليك كيف يجعل جهاز Air 1 عملية الضخ سهلة للغاية:
ضخ صامت، مع أقصى قدر من الخصوصية: يعمل جهاز Air 1 بأقل من 45 ديسيبل، مما يضمن الضخ بشكل خفي في أي بيئة، مما يساعد الأمهات على البقاء واثقات ومركزات.
الضخ السلس مع التحكم عبر التطبيق: قم بالمزامنة مع تطبيق Momcozy لتبديل الأوضاع، وتتبع حجم الحليب، وتلقي الإشعارات، مما يجعل الضخ أكثر ذكاءً وبدون استخدام اليدين.
راحة لطيفة على البشرة: تناسب الحافة السيليكونية 50A المطورة جميع أشكال الثدي، مما يوفر عناية لطيفة وتجربة ضخ مريحة لكل أم.
تنظيف سريع، وتجميع سهل: بفضل وجود 5 أجزاء فقط للتنظيف والتجميع، يوفر جهاز Air 1 الوقت ويحافظ على ضخ الماء بطريقة بسيطة وصحية.
مهمة Momcozy هي تمكين المرأة
تهدف شركة Momcozy إلى ابتكار حلول مدروسة ومبتكرة تعمل على تمكين الأمهات في جميع أنحاء العالم. ومن خلال فهم التحديات الفريدة التي تواجهها المرأة، تواصل العلامة التجارية تقديم المنتجات التي تجعل الأمومة أكثر راحة وتوازنًا وإشباعًا.
ستكون مضخة الثدي فائقة النحافة Air 1 متوفرة حصريًا على موقع momcozy بدءًا من أوائل عام 2025. للبقاء على اطلاع، قم بزيارة momcozy .
حول Momcozy:
تأسست شركة Momcozy في عام 2018، وتقدم حلاً شاملاً للأمهات والأطفال في جميع أنحاء العالم، وتدعم النساء منذ الحمل وحتى الأمومة المبكرة. الراحة للأمهات والأطفال هي دائما الأولوية القصوى. يتوفر موقع Momcozy على منصات متعددة، سواء عبر الإنترنت أو في المتاجر، ويقدم مجموعة شاملة من المنتجات. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة .
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