توسّع Andersen Global وجودها في الأرجنتين من خلال التعاون مع شركة Confis

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- توسّع Andersen Global وجودها في الأرجنتين من خلال اتفاقية تعاون مع شركة Confis، وهي شركة ضرائب مقرها في قرطبة تقدّم خدماتها للعملاء في جميع أنحاء البلاد والمنطقة.

تمتلك Andersen حاليًا وجودًا في بوينس آيرس تحت قيادة الشريكة الإدارية Cecilia Goldemberg. قالت Cecilia: "كنا محظوظين للغاية بالعمل مع فرق مثل Confis، حيث تتكامل خدماتهم وثقافتهم مع خدماتنا وثقافتنا بشكل مثالي." "عملاؤنا وموظفونا يرون الفوائد بالفعل".

تأسست شركة Confis في عام 1997 وهي مستشار موثوق للشركات العاملة في الأسواق المحلية والدولية. تقدم الشركة مجموعة واسعة من الخدمات، بما في ذلك مراجعة وإدارة الضرائب، والتمويل المؤسسي، والاستشارات المالية والعمالية، وإدارة الرواتب، وإدارة المخاطر، ودعم الشركات الناشئة.

وقال الشريك المؤسس Fernando Nestor : "إن الموقع الاستراتيجي لقرطبة كمركز صناعي وتكنولوجي يؤكد على أهمية تقديم الخبرة المحلية المخصصة وتوفير حلول ضريبية ومالية شاملة". "من خلال الاستثمار في موظفينا والتعاون مع Andersen Global، فإننا نعزز القدرة على تقديم خدمات مؤثرة لعملائنا في جميع أنحاء الأرجنتين وخارجها."

وأضاف الشريك المؤسس Gustavo Conforto: "يمثل هذا التحالف علامة فارقة في نمو وتعزيز قدرات شركتنا. يساهم التعاون مع الشركات الأعضاء والمتعاونة مع شركة Andersen Global في توسيع نطاق خدماتنا وتعزيز مكانتنا كلاعب موثوق به محليًا ودوليًا. من خلال الجمع بين الخبرة المحلية العميقة لشركة Confis وموارد Andersen Global، أصبحت شركتنا مستعدة لتقديم حلول مصممة خصيصًا للمستقبل لتلبية الاحتياجات المتطورة لعملائنا في الأرجنتين وخارجها".

وقال Mark L. Vorsatz، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Andersen: "إن قوة ممارسات شركة Confis في قرطبة، ثاني أكبر مدينة في الأرجنتين، وجودة موظفيها يشكلان ملاءمة ممتازة لشركة Andersen". "ومع إضافتهم، أصبح لدينا الآن حضور في هذه السوق الرئيسية ونتطلع إلى تعاون تآزري يعزز قدرتنا على تقديم حلول ضريبية شاملة في جميع أنحاء المنطقة".

Andersen Globa هي رابطة دولية تضم شركات أعضاء مستقلة ومنفصلة قانونيًا وتتألف من متخصصين في الضرائب والقانون والتقييم حول العالم. تأسست Andersen Global في عام 2013 من قبل شركة Andersen Tax LLC العضو في الولايات المتحدة، ولديها الآن أكثر من 18,000 محترف في جميع أنحاء العالم ولها وجود في أكثر من 500 موقع من خلال الشركات الأعضاء والشركات المتعاونة.

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