توسّع Andersen Global وجودها في الأرجنتين من خلال التعاون مع شركة Confis

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- توسّع Andersen Global وجودها في الأرجنتين من خلال اتفاقية تعاون مع شركة Confis، وهي شركة ضرائب مقرها في قرطبة تقدّم خدماتها للعملاء في جميع أنحاء البلاد والمنطقة.
تمتلك Andersen حاليًا وجودًا في بوينس آيرس تحت قيادة الشريكة الإدارية Cecilia Goldemberg. قالت Cecilia: "كنا محظوظين للغاية بالعمل مع فرق مثل Confis، حيث تتكامل خدماتهم وثقافتهم مع خدماتنا وثقافتنا بشكل مثالي." "عملاؤنا وموظفونا يرون الفوائد بالفعل".
تأسست شركة Confis في عام 1997 وهي مستشار موثوق للشركات العاملة في الأسواق المحلية والدولية. تقدم الشركة مجموعة واسعة من الخدمات، بما في ذلك مراجعة وإدارة الضرائب، والتمويل المؤسسي، والاستشارات المالية والعمالية، وإدارة الرواتب، وإدارة المخاطر، ودعم الشركات الناشئة.
وقال الشريك المؤسس Fernando Nestor : "إن الموقع الاستراتيجي لقرطبة كمركز صناعي وتكنولوجي يؤكد على أهمية تقديم الخبرة المحلية المخصصة وتوفير حلول ضريبية ومالية شاملة". "من خلال الاستثمار في موظفينا والتعاون مع Andersen Global، فإننا نعزز القدرة على تقديم خدمات مؤثرة لعملائنا في جميع أنحاء الأرجنتين وخارجها."
وأضاف الشريك المؤسس Gustavo Conforto: "يمثل هذا التحالف علامة فارقة في نمو وتعزيز قدرات شركتنا. يساهم التعاون مع الشركات الأعضاء والمتعاونة مع شركة Andersen Global في توسيع نطاق خدماتنا وتعزيز مكانتنا كلاعب موثوق به محليًا ودوليًا. من خلال الجمع بين الخبرة المحلية العميقة لشركة Confis وموارد Andersen Global، أصبحت شركتنا مستعدة لتقديم حلول مصممة خصيصًا للمستقبل لتلبية الاحتياجات المتطورة لعملائنا في الأرجنتين وخارجها".
وقال Mark L. Vorsatz، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Andersen: "إن قوة ممارسات شركة Confis في قرطبة، ثاني أكبر مدينة في الأرجنتين، وجودة موظفيها يشكلان ملاءمة ممتازة لشركة Andersen". "ومع إضافتهم، أصبح لدينا الآن حضور في هذه السوق الرئيسية ونتطلع إلى تعاون تآزري يعزز قدرتنا على تقديم حلول ضريبية شاملة في جميع أنحاء المنطقة".
Andersen Globa هي رابطة دولية تضم شركات أعضاء مستقلة ومنفصلة قانونيًا وتتألف من متخصصين في الضرائب والقانون والتقييم حول العالم. تأسست Andersen Global في عام 2013 من قبل شركة Andersen Tax LLC العضو في الولايات المتحدة، ولديها الآن أكثر من 18,000 محترف في جميع أنحاء العالم ولها وجود في أكثر من 500 موقع من خلال الشركات الأعضاء والشركات المتعاونة.
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