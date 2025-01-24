تعيين المديرين التنفيذيين لشركة AIT Worldwide Logistics في مناصب قيادية جديدة

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--قامت شركة AIT Worldwide Logistics، وهي شركة عالمية رائدة في مجال حلول سلسلة التوريد، بتعيين Ray Fennelly في منصب رئيس قسم التطوير (CDO) وAnn Nemphos في منصب رئيسة قسم المعلومات (CIO).تعمل إعادة تنظيم الإدارة التنفيذية هذه على تحسين مواءمة القيادة العليا للشركة مع استراتيجية النمو الخمسية.
بدأ Fennelly، وهو من ذوي الخبرة في كل من الشركة وصناعة الخدمات اللوجستية، العمل مع AIT منذ 30 عامًا وتولى العديد من الأدوار القيادية في ذلك الوقت، وكان آخرها منصب رئيس قسم المعلومات. لقد كان مشاركًا بشكل وثيق في عمليات الاستحواذ التي قامت بها الشركة على مدى السنوات الـ 13 الماضية، ولكن في منصب رئيس قسم التطوير الذي تم إنشاؤه حديثًا، سيركز بشكل أكثر اكتمالاً على أنشطة الاستحواذ بما في ذلك العمل بشكل وثيق مع الشريك المالي لشركة AIT لتحديد الأهداف المحتملة وفحصها بعناية، والإشراف على عملية معاملات الدمج والاستحواذ، وتقديم الدعم لدمج الشركات المستحوذة.
تشمل أهدافه طويلة الأجل توسيع وجود AIT في السوق من خلال تشكيل مسار نموها. ويواصل الإشراف على فرق الامتثال والتسويق والاستدامة العالمية للشركة بينما يقدم تقاريره مباشرة إلى رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، Vaughn Moore.
قال Moore: "كان Ray جزءًا لا يتجزأ من فريق القيادة، حيث قاد مجموعاتنا التكنولوجية لتنفيذ مبادرات تحويلية لأكثر من عقد من الزمان". "لدي ثقة مطلقة في قدرته على تعزيز نجاح AIT لأنه يكرس تركيزه على قيادة مبادرات النمو الاستراتيجي للمنظمة".
ويعد Nemphos أيضًا من المديرين التنفيذيين الدائمين، حيث اكتسب عقودًا من الخبرة في قيادة فرق تكنولوجيا المعلومات في مجموعة متنوعة من الشركات المتعددة الجنسيات. بصفتها ئيسة قسم المعلومات، ستستمر في تطوير هيكل وتركيز مجموعات تكنولوجيا المعلومات في AIT لزيادة دعم النمو التنظيمي. كما ستوجه فريقها لتمكين خارطة الطريق الاستراتيجية للشركة مع تقديم حلول تقنية عالية الجودة تعود بالنفع على زملائها وعملائها. تقدم Nemphos تقاريرها إلى Fennelly، حيث تم تعيينها منذ ذلك الحين في منصب رئيسة قسم التكنولوجيا في عام 2024.
قال Fennelly: "في غضون ثمانية أشهر قصيرة فقط، أحدثت قيادة Ann لفرق التكنولوجيا لدينا تأثيرًا إيجابيًا هائلاً سيشعر به الجميع في المستقبل". "لقد كان نهجها الحاسم والمباشر ملائمًا ثقافيًا ممتازًا منذ يومها الأول مع الشركة. ومن خلال الارتقاء السريع في دورها لتولي السيطرة الكاملة على مجموعات التكنولوجيا الرائدة في AIT، أضافت Ann المرونة إلى فريق C، مما سمح لي بتحويل انتباهي نحو عمليات الاستحواذ وتطوير الأعمال".
حول AIT Worldwide Logistics
شركة AIT Worldwide Logistics هي وكيل شحن عالمي يساعد الشركات على النمو من خلال توسيع نطاق الوصول إلى الأسواق في جميع أنحاء العالم حيث يمكنهم بيع و/أو شراء المواد الخام والمكونات والسلع تامة الصنع. لأكثر من 45 عامًا، اعتمدت شركة حلول سلسلة التوريد الرائدة في شيكاغو على نهج استشاري لبناء شبكة عالمية وشراكات موثوقة في كل صناعة تقريبًا، بما في ذلك الطيران والسيارات وتجارة التجزئة للمستهلكين والطاقة والغذاء والحكومة والتكنولوجيا الفائقة والعلوم الصناعية وعلوم الحياة والحياة البحرية. بدعم من تقنية قابلة للتطوير وسهلة الاستخدام، يقوم نموذج الأعمال المرن لـ AIT بتخصيص عمليات التسليم الشاملة عبر البحر والجو والأرض والسكك الحديدية، في الوقت المحدد وفي حدود الميزانية. مع وجود زملاء خبراء في الفريق يعملون في أكثر من 150 موقعًا في جميع أنحاء العالم في آسيا وأوروبا والشرق الأوسط وأمريكا الشمالية، تشمل خيارات الخدمة الكاملة لـ AIT أيضًا التخليص الجمركي وإدارة المستودعات وخدمات النقل المتميزة. اعرف المزيد على .
مهمتنا:
في AIT، نبحث بقوة عن فرص لكسب ثقة عملائنا من خلال تقديم حلول لوجستية استثنائية في جميع أنحاء العالم مع تقدير زملائنا وشركائنا ومجتمعاتنا بحماس.
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