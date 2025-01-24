تعيين المديرين التنفيذيين لشركة AIT Worldwide Logistics في مناصب قيادية جديدة

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--قامت شركة AIT Worldwide Logistics، وهي شركة عالمية رائدة في مجال حلول سلسلة التوريد، بتعيين Ray Fennelly في منصب رئيس قسم التطوير (CDO) وAnn Nemphos في منصب رئيسة قسم المعلومات (CIO).تعمل إعادة تنظيم الإدارة التنفيذية هذه على تحسين مواءمة القيادة العليا للشركة مع استراتيجية النمو الخمسية.

بدأ Fennelly، وهو من ذوي الخبرة في كل من الشركة وصناعة الخدمات اللوجستية، العمل مع AIT منذ 30 عامًا وتولى العديد من الأدوار القيادية في ذلك الوقت، وكان آخرها منصب رئيس قسم المعلومات. لقد كان مشاركًا بشكل وثيق في عمليات الاستحواذ التي قامت بها الشركة على مدى السنوات الـ 13 الماضية، ولكن في منصب رئيس قسم التطوير الذي تم إنشاؤه حديثًا، سيركز بشكل أكثر اكتمالاً على أنشطة الاستحواذ بما في ذلك العمل بشكل وثيق مع الشريك المالي لشركة AIT لتحديد الأهداف المحتملة وفحصها بعناية، والإشراف على عملية معاملات الدمج والاستحواذ، وتقديم الدعم لدمج الشركات المستحوذة.

تشمل أهدافه طويلة الأجل توسيع وجود AIT في السوق من خلال تشكيل مسار نموها. ويواصل الإشراف على فرق الامتثال والتسويق والاستدامة العالمية للشركة بينما يقدم تقاريره مباشرة إلى رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، Vaughn Moore.

قال Moore: "كان Ray جزءًا لا يتجزأ من فريق القيادة، حيث قاد مجموعاتنا التكنولوجية لتنفيذ مبادرات تحويلية لأكثر من عقد من الزمان". "لدي ثقة مطلقة في قدرته على تعزيز نجاح AIT لأنه يكرس تركيزه على قيادة مبادرات النمو الاستراتيجي للمنظمة".

ويعد Nemphos أيضًا من المديرين التنفيذيين الدائمين، حيث اكتسب عقودًا من الخبرة في قيادة فرق تكنولوجيا المعلومات في مجموعة متنوعة من الشركات المتعددة الجنسيات. بصفتها ئيسة قسم المعلومات، ستستمر في تطوير هيكل وتركيز مجموعات تكنولوجيا المعلومات في AIT لزيادة دعم النمو التنظيمي. كما ستوجه فريقها لتمكين خارطة الطريق الاستراتيجية للشركة مع تقديم حلول تقنية عالية الجودة تعود بالنفع على زملائها وعملائها. تقدم Nemphos تقاريرها إلى Fennelly، حيث تم تعيينها منذ ذلك الحين في منصب رئيسة قسم التكنولوجيا في عام 2024.

قال Fennelly: "في غضون ثمانية أشهر قصيرة فقط، أحدثت قيادة Ann لفرق التكنولوجيا لدينا تأثيرًا إيجابيًا هائلاً سيشعر به الجميع في المستقبل". "لقد كان نهجها الحاسم والمباشر ملائمًا ثقافيًا ممتازًا منذ يومها الأول مع الشركة. ومن خلال الارتقاء السريع في دورها لتولي السيطرة الكاملة على مجموعات التكنولوجيا الرائدة في AIT، أضافت Ann المرونة إلى فريق C، مما سمح لي بتحويل انتباهي نحو عمليات الاستحواذ وتطوير الأعمال".

حول AIT Worldwide Logistics

شركة AIT Worldwide Logistics هي وكيل شحن عالمي يساعد الشركات على النمو من خلال توسيع نطاق الوصول إلى الأسواق في جميع أنحاء العالم حيث يمكنهم بيع و/أو شراء المواد الخام والمكونات والسلع تامة الصنع. لأكثر من 45 عامًا، اعتمدت شركة حلول سلسلة التوريد الرائدة في شيكاغو على نهج استشاري لبناء شبكة عالمية وشراكات موثوقة في كل صناعة تقريبًا، بما في ذلك الطيران والسيارات وتجارة التجزئة للمستهلكين والطاقة والغذاء والحكومة والتكنولوجيا الفائقة والعلوم الصناعية وعلوم الحياة والحياة البحرية. بدعم من تقنية قابلة للتطوير وسهلة الاستخدام، يقوم نموذج الأعمال المرن لـ AIT بتخصيص عمليات التسليم الشاملة عبر البحر والجو والأرض والسكك الحديدية، في الوقت المحدد وفي حدود الميزانية. مع وجود زملاء خبراء في الفريق يعملون في أكثر من 150 موقعًا في جميع أنحاء العالم في آسيا وأوروبا والشرق الأوسط وأمريكا الشمالية، تشمل خيارات الخدمة الكاملة لـ AIT أيضًا التخليص الجمركي وإدارة المستودعات وخدمات النقل المتميزة. اعرف المزيد على .

مهمتنا:

في AIT، نبحث بقوة عن فرص لكسب ثقة عملائنا من خلال تقديم حلول لوجستية استثنائية في جميع أنحاء العالم مع تقدير زملائنا وشركائنا ومجتمعاتنا بحماس.

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