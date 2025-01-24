أطلقت Verisilicon وinnobase بشكل تعاوني مودم 5G Redcap/4G LTE ثنائي الوضع من الجيل الثاني من سلسلة Yunbao

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت اليوم شركة VeriSilicon (688521) عن الإطلاق المشترك لمودم Yunbao 2 ثنائي الوضع من الجيل الثاني من سلسلة Yunbao بتقنية 5G RedCap/4G LTE، بالتعاون مع شركة Innobase، وهي شركة متخصصة في تكنولوجيا
الاتصالات اللاسلكية ومزودة للرقائق. لقد أكمل عنوان IP الخاص بالمودم الجديد عملية التحقق من الإنتاج بنجاح.
يدمج مودم IP الذي تم إطلاقه حديثًا ويعيد استخدام مسرعات الأجهزة 4g و5G، مما يوفر أداءً رائدًا في الصناعة من حيث المساحة واستهلاك الطاقة. يتوافق عنوان IP هذا مع معيار 3GPP 5G Rel-17 ويدعم كلاً من 5G RedCap و4G LTE FDD/TDD، مما يحقق معدلات نقل للوصلة الصاعدة والهابطة تبلغ 170 ميجابت في الثانية و120 ميجابت في الثانية على التوالي. كما أنه يدعم وضع الاستعداد لبطاقات SIM المتعددة ويتميز بإمكانيات 5G الرئيسية مثل الاتصالات منخفضة الكمون والموثوقة للغاية (URLLC) وشبكة 5G LAN وتقطيع الشبكة. علاوة على ذلك، يمكن إقران الرقائق المطورة باستخدام IP مودم Yunbao 2 مع رقائق RF ثنائية الوضع عالية الأداء المعتمدة من إنتاج Innobase، مما يتيح التكامل السلس على مستوى المنتج وتسريع عملية التسويق للعملاء بشكل كبير.
تحت إشراف وتنظيم مجموعة الترويج لـ IMT-2020 (5G)، أكملت سلسلة Yunbao بنجاح اختبار معدات محطة 5G RedCap واختبار الأداء الميداني مع Nokia Shanghai Bell وZTE. بالإضافة إلى ذلك، أكملت اختبارات التشغيل المتبادل بين محطات 5G RedCap ومحطات القاعدة بالتعاون مع الشركاء. تم إجراء هذه الاختبارات مع الالتزام الصارم بالمعايير التي وضعتها مجموعة الترويج، والتي تغطي النطاق الكامل لوظائف محطة 5G RedCap ومقاييس الأداء. وقد أثبتت النتائج صحة القدرات الشاملة لسلسلة Yunbao، بالإضافة إلى قابلية التشغيل البيني السلس مع العديد من موردي معدات الشبكة.
قال Lu Wenbo، نائب الرئيس الأول لشركة Innobase: "دخل تسويق RedCap في الصين مرحلة نمو سريعة. وباعتباره متغيرًا جديدًا لشبكة الجيل الخامس تم تعريفه بموجب معيار 3GPP Rel-17، يتميز RedCap بتكلفة منخفضة وزمن انتقال منخفض وشبكة خاصة واستخدام فعال للطيف، مما يجعله حلاً مثاليًا للأجهزة القابلة للارتداء وإنترنت الأشياء الصناعي والهواتف الذكية في السوق الشامل". "قدمت شركة Innobase مجموعة متنوعة من المنتجات الجاهزة للإنتاج الضخم، بما في ذلك وحدات إنترنت الأشياء 5G وأجهزة MiFi والهواتف الذكية 5G الموجهة للسوق الشامل، والتي نجحت في التحقق من صحة حقوق الملكية الفكرية لسلسلة Yunbao على مستوى المنتج. وفي المستقبل، ستستفيد Innobase من خبراتها الواسعة في تقنيات الاتصالات الخلوية لتطوير سلسلة Yunbao X التي تتميز بتصميمات منخفضة التكلفة للغاية ومنخفضة الطاقة للغاية، لتلبية احتياجات الإلكترونيات الاستهلاكية وتطبيقات إنترنت الأشياء. مع التطور السريع لسوق RedCap، نحن متحمسون للتعاون مع VeriSilicon لتقديم حلول IP متعددة الأوضاع 5G الأكثر تقدمًا لعملائنا".
قال Wiseway Wang، نائب الرئيس التنفيذي والمدير العام لقسم منصة السيليكون المخصصة في شركة VeriSilicon: "إن تكلفة وأداء شرائح 5G RedCap قابلة للمقارنة بتلك الخاصة بـ 4G، مما يوسع بشكل أكبر حدود سيناريوهات تطبيق 4G الحالية". "من خلال تعاوننا مع Innobase، أصبحت VeriSilicon قادرة على تقديم بروتوكولات IP ثنائية الوضع 4G/5G RedCap المعتمدة للإنتاج، مما يعزز نظامنا البيئي الحالي للملكية الفكرية. تظل شركة VeriSilicon ملتزمة بدفع عجلة الابتكار في تقنيات الاتصالات اللاسلكية منخفضة الطاقة وعالية الأداء، وتوفير حلول اتصالات لاسلكية شاملة، بما في ذلك RF، والنطاق الأساسي، ومجموعات البروتوكول، لتطبيقات إنترنت الأشياء. وبالنظر إلى المستقبل، ستواصل VeriSilicon العمل عن كثب مع شركاء الصناعة لبناء نظام بيئي عالمي للاتصالات الخلوية والمساهمة في مستقبل ذكي ومتصل".
حول Innobase
Innobase هي شركة رائدة في تصميم شرائح بدون مصنع للاتصالات الخلوية المحمولة. تقوم بتصميم شرائح 4G/5G و6G المستقبلية، بما في ذلك النطاق الأساسي، وRF، وPMIC للمحطات المتنقلة. يتم تسويق مجموعة شرائح 4G LTE/5G RedCap ثنائية الوضع تجاريًا مع العملاء بما في ذلك مشغلي الاتصالات وصانعي وحدات إنترنت الأشياء ومصنعي الهواتف المحمولة IDH/ODMs. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة:
حول VeriSilicon
تلتزم VeriSilicon بتزويد العملاء بخدمات السيليكون المخصصة الشاملة القائمة على النظام الأساسي وخدمات ترخيص الملكية الفكرية لأشباه الموصلات التي تستفيد من الملكية الفكرية لأشباه الموصلات الداخلية. لمزيد من المعلومات، ترجى زيارة:
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