أطلقت Verisilicon وinnobase بشكل تعاوني مودم 5G Redcap/4G LTE ثنائي الوضع من الجيل الثاني من سلسلة Yunbao

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت اليوم شركة VeriSilicon‏ (688521) عن الإطلاق المشترك لمودم Yunbao 2 ثنائي الوضع من الجيل الثاني من سلسلة Yunbao بتقنية 5G RedCap/4G LTE، بالتعاون مع شركة Innobase، وهي شركة متخصصة في الاتصالات اللاسلكية ومزودة للرقائق. لقد أكمل عنوان IP الخاص بالمودم الجديد عملية التحقق من الإنتاج بنجاح.

يدمج مودم IP الذي تم إطلاقه حديثًا ويعيد استخدام مسرعات الأجهزة و5G، مما يوفر أداءً رائدًا في الصناعة من حيث المساحة واستهلاك الطاقة. يتوافق عنوان IP هذا مع معيار 3GPP 5G Rel-17 ويدعم كلاً من 5G RedCap و4G LTE FDD/TDD، مما يحقق معدلات نقل للوصلة الصاعدة والهابطة تبلغ 170 ميجابت في الثانية و120 ميجابت في الثانية على التوالي. كما أنه يدعم وضع الاستعداد لبطاقات SIM المتعددة ويتميز بإمكانيات 5G الرئيسية مثل الاتصالات منخفضة الكمون والموثوقة للغاية (URLLC) وشبكة 5G LAN وتقطيع الشبكة. علاوة على ذلك، يمكن إقران الرقائق المطورة باستخدام IP مودم Yunbao 2 مع رقائق RF ثنائية الوضع عالية الأداء المعتمدة من إنتاج Innobase، مما يتيح التكامل السلس على مستوى المنتج وتسريع عملية التسويق للعملاء بشكل كبير.

تحت إشراف وتنظيم مجموعة الترويج لـ IMT-2020 (5G)، أكملت سلسلة Yunbao بنجاح اختبار معدات محطة 5G RedCap واختبار الأداء الميداني مع Nokia Shanghai Bell وZTE. بالإضافة إلى ذلك، أكملت اختبارات التشغيل المتبادل بين محطات 5G RedCap ومحطات القاعدة بالتعاون مع الشركاء. تم إجراء هذه الاختبارات مع الالتزام الصارم بالمعايير التي وضعتها مجموعة الترويج، والتي تغطي النطاق الكامل لوظائف محطة 5G RedCap ومقاييس الأداء. وقد أثبتت النتائج صحة القدرات الشاملة لسلسلة Yunbao، بالإضافة إلى قابلية التشغيل البيني السلس مع العديد من موردي معدات الشبكة.

قال Lu Wenbo، نائب الرئيس الأول لشركة Innobase: "دخل تسويق RedCap في الصين مرحلة نمو سريعة. وباعتباره متغيرًا جديدًا لشبكة الجيل الخامس تم تعريفه بموجب معيار 3GPP Rel-17، يتميز RedCap بتكلفة منخفضة وزمن انتقال منخفض وشبكة خاصة واستخدام فعال للطيف، مما يجعله حلاً مثاليًا للأجهزة القابلة للارتداء وإنترنت الأشياء الصناعي والهواتف الذكية في السوق الشامل". "قدمت شركة Innobase مجموعة متنوعة من المنتجات الجاهزة للإنتاج الضخم، بما في ذلك وحدات إنترنت الأشياء 5G وأجهزة MiFi والهواتف الذكية 5G الموجهة للسوق الشامل، والتي نجحت في التحقق من صحة حقوق الملكية الفكرية لسلسلة Yunbao على مستوى المنتج. وفي المستقبل، ستستفيد Innobase من خبراتها الواسعة في تقنيات الاتصالات الخلوية لتطوير سلسلة Yunbao X التي تتميز بتصميمات منخفضة التكلفة للغاية ومنخفضة الطاقة للغاية، لتلبية احتياجات الإلكترونيات الاستهلاكية وتطبيقات إنترنت الأشياء. مع التطور السريع لسوق RedCap، نحن متحمسون للتعاون مع VeriSilicon لتقديم حلول IP متعددة الأوضاع 5G الأكثر تقدمًا لعملائنا".

قال Wiseway Wang، نائب الرئيس التنفيذي والمدير العام لقسم منصة السيليكون المخصصة في شركة VeriSilicon: "إن تكلفة وأداء شرائح 5G RedCap قابلة للمقارنة بتلك الخاصة بـ 4G، مما يوسع بشكل أكبر حدود سيناريوهات تطبيق 4G الحالية". "من خلال تعاوننا مع Innobase، أصبحت VeriSilicon قادرة على تقديم بروتوكولات IP ثنائية الوضع 4G/5G RedCap المعتمدة للإنتاج، مما يعزز نظامنا البيئي الحالي للملكية الفكرية. تظل شركة VeriSilicon ملتزمة بدفع عجلة الابتكار في تقنيات الاتصالات اللاسلكية منخفضة الطاقة وعالية الأداء، وتوفير حلول اتصالات لاسلكية شاملة، بما في ذلك RF، والنطاق الأساسي، ومجموعات البروتوكول، لتطبيقات إنترنت الأشياء. وبالنظر إلى المستقبل، ستواصل VeriSilicon العمل عن كثب مع شركاء الصناعة لبناء نظام بيئي عالمي للاتصالات الخلوية والمساهمة في مستقبل ذكي ومتصل".

حول Innobase

Innobase هي شركة رائدة في تصميم شرائح بدون مصنع للاتصالات الخلوية المحمولة. تقوم بتصميم شرائح 4G/5G و6G المستقبلية، بما في ذلك النطاق الأساسي، وRF، وPMIC للمحطات المتنقلة. يتم تسويق مجموعة شرائح 4G LTE/5G RedCap ثنائية الوضع تجاريًا مع العملاء بما في ذلك مشغلي الاتصالات وصانعي وحدات إنترنت الأشياء ومصنعي الهواتف المحمولة IDH/ODMs. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة:

حول VeriSilicon

تلتزم VeriSilicon بتزويد العملاء بخدمات السيليكون المخصصة الشاملة القائمة على النظام الأساسي وخدمات ترخيص الملكية الفكرية لأشباه الموصلات التي تستفيد من الملكية الفكرية لأشباه الموصلات الداخلية. لمزيد من المعلومات، ترجى زيارة:

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