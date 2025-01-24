حماس ستسلم اليوم اسماء 4 اسيرات اسرائيليات

(MENAFN
- Palestine News Network
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تل ابيب /PNN / قالت صحيفة يديعوت احرنوت ان حماي ستسلم اليوم أسماء 4 اسيرات للوسطاء لنقلها لإسرائيل منهن 3 مجندات وأسيرة مدنية موضحة ان الحكومة الاسرائيلية تطلب أن تكون أربيل يهود بينهن.
وبحسب يديعوت سيتم إطلاق سراح 180 فلسطينيا من بينهم 90 من المؤبدات في حال سلمت حماس القائمة المتفق عليها كما سيتم إطلاق سراح العشرات من الأسرى إلى الضفة بينهم زكريا الزبيدي والجيش يستعد للتعامل مع مظاهر الاحتفالات وغيرها.
وفي تفاصيل الإجراءات اليوم ستسلم حماس ستسلم الأسماء لقطر والأخيرة تنقلها لإسرائيل وليس عبر الإعلام كما جرى المرة الماضية
وغدا السبت ستسلم الحركة يوم السبت أسماء ما تبقى من أسرى وتحدد من هو حي وميت ومن المفترض من بين 26 يكون هناك 18 على قيد الحياة.
وبحسب الصفقة سيتم تسليم الجثث في الأسبوع الخامس والسادس الأخير من وقف إطلاق النار.
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