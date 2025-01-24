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حماس ستسلم اليوم اسماء 4 اسيرات اسرائيليات

1/24/2025 4:11:59 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) تل ابيب /PNN / قالت صحيفة يديعوت احرنوت ان حماي ستسلم اليوم أسماء 4 اسيرات للوسطاء لنقلها لإسرائيل منهن 3 مجندات وأسيرة مدنية موضحة ان الحكومة الاسرائيلية تطلب أن تكون أربيل يهود بينهن.

وبحسب يديعوت سيتم إطلاق سراح 180 فلسطينيا من بينهم 90 من المؤبدات في حال سلمت حماس القائمة المتفق عليها كما سيتم إطلاق سراح العشرات من الأسرى إلى الضفة بينهم زكريا الزبيدي والجيش يستعد للتعامل مع مظاهر الاحتفالات وغيرها.

وفي تفاصيل الإجراءات اليوم ستسلم حماس ستسلم الأسماء لقطر والأخيرة تنقلها لإسرائيل وليس عبر الإعلام كما جرى المرة الماضية

وغدا السبت ستسلم الحركة يوم السبت أسماء ما تبقى من أسرى وتحدد من هو حي وميت ومن المفترض من بين 26 يكون هناك 18 على قيد الحياة.

وبحسب الصفقة سيتم تسليم الجثث في الأسبوع الخامس والسادس الأخير من وقف إطلاق النار.

MENAFN24012025000205011050ID1109125245

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