عاجل حصار شامل واشتباكات متقطعة في مخيم جنين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي -اليوم الجمعة- عمليتها العسكرية في مخيم جنين لليوم الرابع، بعد أن فرضت عليه حصارا شاملا، وسط اشتباكات متقطعة مع مقاومين، كما نفذت حملة اقتحامات واعتقالات جديدة في الضفة الغربية.
وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال فرضت حظر التجوال في المخيم من ساعات المساء وحتى الصباح، كما أغلقت كل المنافذ المؤدية إليه.
وأضافت المصادر أن القوات المهاجمة ما تزال تحاصر المراكز الطبية والمستشفيات في المخيم.
وصباح اليوم، حلّقت طائرات مسيرة إسرائيلية بكثافة في سماء المخيم، بحسب مصادر فلسطينية.
الجزيرة
MENAFN24012025000208011052ID1109125097
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.