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عاجل حصار شامل واشتباكات متقطعة في مخيم جنين

1/24/2025 3:11:24 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي -اليوم الجمعة- عمليتها العسكرية في مخيم جنين لليوم الرابع، بعد أن فرضت عليه حصارا شاملا، وسط اشتباكات متقطعة مع مقاومين، كما نفذت حملة اقتحامات واعتقالات جديدة في الضفة الغربية.
وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال فرضت حظر التجوال في المخيم من ساعات المساء وحتى الصباح، كما أغلقت كل المنافذ المؤدية إليه.
وأضافت المصادر أن القوات المهاجمة ما تزال تحاصر المراكز الطبية والمستشفيات في المخيم.
وصباح اليوم، حلّقت طائرات مسيرة إسرائيلية بكثافة في سماء المخيم، بحسب مصادر فلسطينية.
الجزيرة


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