د. السقا يشدد على ضرورة دعم الاستجابة الأولية في غزة لتحريك عجلة الاقتصاد وخلق فرص عمل عاجلة

(MENAFN
- Palestine News Network
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غزة /PNN / دعا د. لؤي السقا، خبير الاقتصاد والعلاقاتالدولية ، إلى ضرورة دعم الاستجابة الأولية في غزة كخطوة أساسية لتحريك عجلة الاقتصاد وخلق فرص عمل عاجلة، مشيرًا إلى أن الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في القطاع تتطلب تدخلاً سريعًا وشاملاً لتخفيف معاناة المواطنين، خاصة في ظل ارتفاع معدلات البطالة والفقر.
وأوضح د. السقا أن الاستجابة الأولية تتمثل في تنفيذ مشاريع عاجلة تهدف إلى إعادة تأهيل البنية التحتية المدمرة، وتعزيز الاقتصاد المحلي من خلال تمويل مشاريع صغيرة ومتوسطة، بالإضافة إلى إطلاق برامج بطالة مؤقتة تستوعب آلاف العمال والخريجين العاطلين عن العمل.
وأكد أن هذه الإجراءات لا توفر فرص عمل فورية فقط، بل تسهم في تحسين الظروف المعيشية للعائلات المتضررة، وتساعد في تنشيط القطاعات الحيوية مثل البناء والزراعة والصناعة، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المحلي.
وشدد د. السقا على ضرورة توفير برنامج بطالة مؤقت بميزانية لا تقل عن 30 مليون دولار شهريًا لضمان توفير فرص عمل عاجلة تسهم في تحقيق التعافي الاقتصادي.
وأشار إلى أن هذا التمويل يمكن أن يوفر دخلاً منتظمًا لآلاف الأسر في غزة، ويساعد على تحريك الأسواق المحلية وزيادة القوة الشرائية لدى السكان.
ودعا د. السقا المجتمع الدولي والمؤسسات المحلية إلى تحمل مسؤولياتهم لدعم هذه البرامج، مؤكدًا أن التعاون بين الجهات المانحة الدولية والحكومة والمؤسسات المحلية ضروري لضمان تنفيذ برامج مستدامة تعزز التنمية الاقتصادية وتوفر فرص عمل دائمة.
و اختتم د. لؤي السقا حديثه بالتأكيد على أن دعم الاستجابة الأولية في غزة ليس مجرد واجب إنساني، بل استثمار حقيقي في استقرار المنطقة وازدهارها.
وشدد على أن تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في غزة هو مسؤولية جماعية، تتطلب جهودًا متضافرة لضمان مستقبل أفضل لأبناء القطاع.
وأضاف أن الاستثمار في الإنسان في غزة هو أساس أي خطة للتنمية المستدامة، وأن الحل يبدأ من خلال تمويل المشاريع العاجلة وتفعيل برامج البطالة المؤقتة بشكل فوري.
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