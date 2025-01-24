د. السقا يشدد على ضرورة دعم الاستجابة الأولية في غزة لتحريك عجلة الاقتصاد وخلق فرص عمل عاجلة

MENAFN - Palestine News ) غزة /PNN / دعا د. لؤي السقا، خبير الاقتصاد والعلاقاتالدولية ، إلى ضرورة دعم الاستجابة الأولية في غزة كخطوة أساسية لتحريك عجلة الاقتصاد وخلق فرص عمل عاجلة، مشيرًا إلى أن الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في القطاع تتطلب تدخلاً سريعًا وشاملاً لتخفيف معاناة المواطنين، خاصة في ظل ارتفاع معدلات البطالة والفقر.

وأوضح د. السقا أن الاستجابة الأولية تتمثل في تنفيذ عاجلة تهدف إلى إعادة تأهيل البنية التحتية المدمرة، وتعزيز الاقتصاد المحلي من خلال تمويل مشاريع صغيرة ومتوسطة، بالإضافة إلى إطلاق برامج بطالة مؤقتة تستوعب آلاف العمال والخريجين العاطلين عن العمل.

وأكد أن هذه الإجراءات لا توفر فرص عمل فورية فقط، بل تسهم في تحسين الظروف المعيشية للعائلات المتضررة، وتساعد في تنشيط القطاعات الحيوية مثل البناء والزراعة والصناعة، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المحلي.

وشدد د. السقا على ضرورة توفير برنامج بطالة مؤقت بميزانية لا تقل عن 30 مليون دولار شهريًا لضمان توفير فرص عمل عاجلة تسهم في تحقيق التعافي الاقتصادي.

وأشار إلى أن هذا التمويل يمكن أن يوفر دخلاً منتظمًا لآلاف الأسر في غزة، ويساعد على تحريك الأسواق المحلية وزيادة القوة الشرائية لدى السكان.

ودعا د. السقا المجتمع الدولي والمؤسسات المحلية إلى تحمل مسؤولياتهم لدعم هذه البرامج، مؤكدًا أن التعاون بين الجهات المانحة الدولية والحكومة والمؤسسات المحلية ضروري لضمان تنفيذ برامج مستدامة تعزز التنمية الاقتصادية وتوفر فرص عمل دائمة.

و اختتم د. لؤي السقا حديثه بالتأكيد على أن دعم الاستجابة الأولية في غزة ليس مجرد واجب إنساني، بل استثمار حقيقي في استقرار المنطقة وازدهارها.

وشدد على أن تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في غزة هو مسؤولية جماعية، تتطلب جهودًا متضافرة لضمان مستقبل أفضل لأبناء القطاع.

وأضاف أن الاستثمار في الإنسان في غزة هو أساس أي خطة للتنمية المستدامة، وأن الحل يبدأ من خلال تمويل المشاريع العاجلة وتفعيل برامج البطالة المؤقتة بشكل فوري.