إطلاق النسخة الثانية من برنامج حاضنةالموسيقى نست

MENAFN - Palestine News ) رام الله /PNN / في إطار جهودها المستمرة لتمكين الموسيقى الفلسطينية وبناءً على نجاح"نست" في نسخته الأولى، تقدم جفرا للإنتاج دورتها الثانية من "نست"، حاضنة موسيقى تم إطلاقها في فلسطين في العام 2022 لتتوسع الآنلتشمل دولاً أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك الاردن.

تكرس "نست" جهودها لتقديم الإرشاد ودعم الإنتاج وفرص التواصل معالشركاء من جميع أنحاء العالم، لتشكل حاضنة للفنانين\ات والمبدعين الذينيهدفون إلى التطور في مجال صناعة الموسيقى. من خلال المراحل الثلاثللبرنامج المسماة نبض العالم، مختبر الصوت، والمستقبل المستدام، توفرنست الأدوات والمعرفة والدعم للنمو المهني بما فيها الأداء في المهرجاناتالدولية وإنتاج الموسيقى. وفي الوقت نفسه، يوفر البرنامج مساحة لمجتمعموسيقي نابض بالحياة، من خلال التواصل مع محترفي الصناعة منمنتجين وموجهي كتابة الأغاني وأصحاب شركات التسجيل.







العرض الختامي ل"نست ١"، ٢٠٢٣، جفرا للانتاج

ترحب هذا الحاضنة، ولمدة خمسة أشهر، بمبدعي/ات الموسيقى الفلسطينيين من جميع الأنماط الموسيقية الذين يتطلعون إلى تطوير حرفتهم والارتقاء بها، سواء كانوا فنانين/ات ناشئين أو فنانين من ذوي الخبرة، فنانين منفردين، أوفرق/مجموعات.

"ما يشترك فيه هؤلاء الموسيقيون الشباب هو تعطشهم للمعرفة في جميعجوانب صناعة الموسيقى: التسجيل، والبث المباشر، والتكنولوجيا، وقبل كلشيء الوعي بحقوقهم. أنا فخور بمشاركة تجربتي مع هذا الجيل الموهوبوالواعد!"، كما يصف حبيب عاشور من جمعية المؤلفين والملحنين وناشريالموسيقى (ساسيم) برنامج نست ١.

استهدف "نست ١" ٤٠ موسيقيًا في مرحلته الأولى من أصل 298 متقدمًا، تم اختيار 11 منهم للانتقال إلى المرحلة الثانية من الحاضنة، بما في ذلكطارق عبوشي، الذي قدم عرضاً حياً في مهرجان أرابيسك في فرنسا، وفارس إسحاق، الذي أطلق جولة فردية ناجحة في النرويج والمملكة المتحدة.

تسعى الحاضنة في نسختها الثانية إلى استهداف عدد أقل منالمشاركين\ات مقارنة بالدورة الأولى للتركيز بشكل كامل على المحاور الأربعةالرئيسية لهذا العام: الهوية الفنية، العلاقات العامة والاتصال، الأداء الحي، وحقوق التأليف والنشر.

يتم إحياء "نست ٢" من خلال التعاون الديناميكي مع المنظمات والمؤسساتالرائدة الملتزمة بتعزيز الإبداع والتبادل الثقافي. ومن بين الشركاء الرئيسيين: جمعية المؤلفين والملحنين وناشري الموسيقى (ساسيم)، TikTok ،BelieveArabia Groover France، والصندوق العربي للفنون والثقافة (آفاق)،وغيرهم. يتم دعم نجاح البرنامج بشكل أكبر من خلال المساهمات السخيةللوكالة الفرنسية للتنمية ومؤسسة خبراء فرنسا، التي تسلط استثماراتهاالضوء على المبادرات الثقافية كمحفز للتمكين الاجتماعي والاقتصادي.

تتمتع المنطقة بواحد من أعلى معدلات النمو عالميًا في صناعة الموسيقىوفقًا لتقرير IFPI 2024 حيث "سيطرت إيرادات البث مرة أخرى على منطقةالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحصة تبلغ 98.4٪ من السوق. وارتفعإجمالي إيرادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 14.4% فيعام 2023، وهو ما يتجاوز معدل النمو العالمي".

استجابة لهذا السياق الواعد وفي إطار خطة الحاضنة للتوسع في المنطقة، أطلقت حاضنة الموسيقى "نست الأردن" وبدأ التنفيذ بنجاح، وذلك بالتعاونمع مهرجان عمان لموسيقى الجاز وبتمويل من سفارة فرنسا في الاردن والمعهد الفرنسي الأردني.

وتعتبر جفرا للإنتاج هي مركز موسيقي رائد وحاضنة للفنانين مقرها في رام الله، فلسطين، وتعود نشأتها إلى عام 2010. تلعب جفرا للإنتاج دورًا نشطًا فيتطوير الفنانين في صناعة الموسيقى في منطقة الشرق الأوسط وشمالأفريقيا. تدعم جفرا الفنانين والمهنيين على حد سواء لتحقيق النجاح علىالمسارح العالمية وتصدير الموسيقى من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقياإلى العالم.

يشار الى ان حاضنة الموسيقى - "نست" هو برنامج مدته ٥ أشهر مصمم لتمكين الفنانينالموسيقيين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال بناء قدراتهموتنميتها ودعمهم في الحفاظ على مسارات مهنية ناجحة في مجال صناعةالموسيقى. مهمتنا هي توفير الإرشاد الشخصي، ودعم الإنتاج، وتوفير فرصالأداء الحي بالاضافة الى اتاحة فرص للتواصل والتشبيك في مجال صناعةالموسيقى على صعيد عالمي. يسعى "نست" إلى تزويد المشاركين بالمعرفةوالأدوات اللازمة للتنقل في تعقيدات المشهد الموسيقي العالمي سريع التغير.