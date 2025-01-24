إطلاق النسخة الثانية من برنامج حاضنةالموسيقى نست

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله /PNN / في إطار جهودها المستمرة لتمكين الموسيقى الفلسطينية وبناءً على نجاح"نست" في نسخته الأولى، تقدم جفرا للإنتاج دورتها الثانية من "نست"، حاضنة موسيقى تم إطلاقها في فلسطين في العام 2022 لتتوسع الآنلتشمل دولاً أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك الاردن.
تكرس "نست" جهودها لتقديم الإرشاد ودعم الإنتاج وفرص التواصل معالشركاء من جميع أنحاء العالم، لتشكل حاضنة للفنانين\ات والمبدعين الذينيهدفون إلى التطور في مجال صناعة الموسيقى. من خلال المراحل الثلاثللبرنامج المسماة نبض العالم، مختبر الصوت، والمستقبل المستدام، توفرنست الأدوات والمعرفة والدعم للنمو المهني بما فيها الأداء في المهرجاناتالدولية وإنتاج الموسيقى. وفي الوقت نفسه، يوفر البرنامج مساحة لمجتمعموسيقي نابض بالحياة، من خلال التواصل مع محترفي الصناعة منمنتجين وموجهي كتابة الأغاني وأصحاب شركات التسجيل.
العرض الختامي ل"نست ١"، ٢٠٢٣، جفرا للانتاج
ترحب هذا الحاضنة، ولمدة خمسة أشهر، بمبدعي/ات الموسيقى الفلسطينيين من جميع الأنماط الموسيقية الذين يتطلعون إلى تطوير حرفتهم والارتقاء بها، سواء كانوا فنانين/ات ناشئين أو فنانين من ذوي الخبرة، فنانين منفردين، أوفرق/مجموعات.
"ما يشترك فيه هؤلاء الموسيقيون الشباب هو تعطشهم للمعرفة في جميعجوانب صناعة الموسيقى: التسجيل، والبث المباشر، والتكنولوجيا، وقبل كلشيء الوعي بحقوقهم. أنا فخور بمشاركة تجربتي مع هذا الجيل الموهوبوالواعد!"، كما يصف حبيب عاشور من جمعية المؤلفين والملحنين وناشريالموسيقى (ساسيم) برنامج نست ١.
استهدف "نست ١" ٤٠ موسيقيًا في مرحلته الأولى من أصل 298 متقدمًا، تم اختيار 11 منهم للانتقال إلى المرحلة الثانية من الحاضنة، بما في ذلكطارق عبوشي، الذي قدم عرضاً حياً في مهرجان أرابيسك في فرنسا، وفارس إسحاق، الذي أطلق جولة فردية ناجحة في النرويج والمملكة المتحدة.
تسعى الحاضنة في نسختها الثانية إلى استهداف عدد أقل منالمشاركين\ات مقارنة بالدورة الأولى للتركيز بشكل كامل على المحاور الأربعةالرئيسية لهذا العام: الهوية الفنية، العلاقات العامة والاتصال، الأداء الحي، وحقوق التأليف والنشر.
يتم إحياء "نست ٢" من خلال التعاون الديناميكي مع المنظمات والمؤسساتالرائدة الملتزمة بتعزيز الإبداع والتبادل الثقافي. ومن بين الشركاء الرئيسيين: جمعية المؤلفين والملحنين وناشري الموسيقى (ساسيم)، TikTok ،BelieveArabia Groover France، والصندوق العربي للفنون والثقافة (آفاق)،وغيرهم. يتم دعم نجاح البرنامج بشكل أكبر من خلال المساهمات السخيةللوكالة الفرنسية للتنمية ومؤسسة خبراء فرنسا، التي تسلط استثماراتهاالضوء على المبادرات الثقافية كمحفز للتمكين الاجتماعي والاقتصادي.
تتمتع المنطقة بواحد من أعلى معدلات النمو عالميًا في صناعة الموسيقىوفقًا لتقرير IFPI 2024 حيث "سيطرت إيرادات البث مرة أخرى على منطقةالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحصة تبلغ 98.4٪ من السوق. وارتفعإجمالي إيرادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 14.4% فيعام 2023، وهو ما يتجاوز معدل النمو العالمي".
استجابة لهذا السياق الواعد وفي إطار خطة الحاضنة للتوسع في المنطقة، أطلقت حاضنة الموسيقى "نست الأردن" وبدأ التنفيذ بنجاح، وذلك بالتعاونمع مهرجان عمان لموسيقى الجاز وبتمويل من سفارة فرنسا في الاردن والمعهد الفرنسي الأردني.
وتعتبر جفرا للإنتاج هي مركز موسيقي رائد وحاضنة للفنانين مقرها في رام الله، فلسطين، وتعود نشأتها إلى عام 2010. تلعب جفرا للإنتاج دورًا نشطًا فيتطوير الفنانين في صناعة الموسيقى في منطقة الشرق الأوسط وشمالأفريقيا. تدعم جفرا الفنانين والمهنيين على حد سواء لتحقيق النجاح علىالمسارح العالمية وتصدير الموسيقى من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقياإلى العالم.
يشار الى ان حاضنة الموسيقى - "نست" هو برنامج مدته ٥ أشهر مصمم لتمكين الفنانينالموسيقيين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال بناء قدراتهموتنميتها ودعمهم في الحفاظ على مسارات مهنية ناجحة في مجال صناعةالموسيقى. مهمتنا هي توفير الإرشاد الشخصي، ودعم الإنتاج، وتوفير فرصالأداء الحي بالاضافة الى اتاحة فرص للتواصل والتشبيك في مجال صناعةالموسيقى على صعيد عالمي. يسعى "نست" إلى تزويد المشاركين بالمعرفةوالأدوات اللازمة للتنقل في تعقيدات المشهد الموسيقي العالمي سريع التغير.
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