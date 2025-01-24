Friday, 24 January 2025 08:33 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الطقس: أجواء غائمة وفرصة ضعيفة لسقوط أمطار متفرقة

1/24/2025 2:06:05 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله /PNN/ توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الجمعة، غائما جزئياً وباردا في المناطق الجبلية معتدلا في بقية المناطق ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، ويتوقع سقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

و في ساعات المساء والليل: يكون الجو باردا الى شديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية ويتوقع سقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

السبت: يكون الجو غائما جزئياً وباردا في المناطق الجبلية معتدلا في بقية المناطق و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الأحد: يكون الجو غائما جزئياً وباردا نسبيا في المناطق الجبلية معتدلا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، واعتبارا من ساعات المساء تكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.:

الإثنين: يكون الجو غائما جزئياً الى غائم وباردا خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احياناً، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج .

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية.
-

MENAFN24012025000205011050ID1109124957

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث