الطقس: أجواء غائمة وفرصة ضعيفة لسقوط أمطار متفرقة

MENAFN - Palestine News ) رام الله /PNN/ توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الجمعة، غائما جزئياً وباردا في المناطق الجبلية معتدلا في بقية المناطق ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، ويتوقع سقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

و في ساعات المساء والليل: يكون الجو باردا الى شديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية ويتوقع سقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

السبت: يكون الجو غائما جزئياً وباردا في المناطق الجبلية معتدلا في بقية المناطق و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الأحد: يكون الجو غائما جزئياً وباردا نسبيا في المناطق الجبلية معتدلا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، واعتبارا من ساعات المساء تكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.:

الإثنين: يكون الجو غائما جزئياً الى غائم وباردا خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احياناً، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج .

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية.

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