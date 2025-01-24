الطقس: أجواء غائمة وفرصة ضعيفة لسقوط أمطار متفرقة

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله /PNN/ توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الجمعة، غائما جزئياً وباردا في المناطق الجبلية معتدلا في بقية المناطق ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، ويتوقع سقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.
و في ساعات المساء والليل: يكون الجو باردا الى شديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية ويتوقع سقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
السبت: يكون الجو غائما جزئياً وباردا في المناطق الجبلية معتدلا في بقية المناطق و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .
الأحد: يكون الجو غائما جزئياً وباردا نسبيا في المناطق الجبلية معتدلا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، واعتبارا من ساعات المساء تكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.:
الإثنين: يكون الجو غائما جزئياً الى غائم وباردا خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احياناً، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج .
وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية.
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