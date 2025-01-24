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تحذيرات مع اقتراب إعصار إيوين من بريطانيا وإيرلندا

1/24/2025 2:05:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أصدرت السلطات البريطانية والإيرلندية تحذيرات شديدة وغير مسبوقة مع اقتراب إعصار "إيوين"، الذي يُتوقع أن يكون الأقوى منذ عقود، بحسب تقارير إعلامية.
وتُشير التوقعات إلى أن سرعة الرياح قد تصل إلى 100 ميل في الساعة، ما يهدد بحدوث أضرار كبيرة.
ووفقًا لصحيفة الغارديان البريطانية، تلقّى أكثر من 4.5 مليون شخص في اسكتلندا وإيرلندا الشمالية إنذارات طارئة عبر هواتفهم.
وقد أغلقت السلطات المدارس وأوقفت وسائل النقل العام في المناطق المتأثرة، فيما أعلنت شرطة إيرلندا الشمالية حالة الطوارئ، محذرة من السفر والتنقل إلا للضرورة القصوى.
أما في جمهورية إيرلندا، فقد أصدرت السلطات تحذيرات من "خطر شديد على الحياة"، مع توقعات بارتفاع الأمواج إلى 2.5 متر وتعليق الخدمات العامة بشكل واسع.
ويشمل تأثير الإعصار العديد من المخاطر، مثل انقطاع التيار الكهربائي وسقوط الأشجار، بالإضافة إلى أضرار جسيمة في الممتلكات، ما دفع السلطات البريطانية والإيرلندية إلى دعوة مواطنيهم للبقاء في منازلهم واتخاذ التدابير اللازمة استعداداً للطوارئ.
بترا


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