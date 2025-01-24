المغرب: وزير النقل واللوجستيك المغربي يستقبل سفير سلطنة عُمان لبحث تعزيز التعاون الثنائي

استقبل معالي عبدالصمد قيوح، النقل واللوجستيك بالمملكة المغربية الشقيقة، في مكتبه، سعادة السفير خالد بن سالم بامخالف، رئيس بعثة سلطنة عُمان.

تم خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال النقل واللوجستيات بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

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