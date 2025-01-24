المغرب: وزير النقل واللوجستيك المغربي يستقبل سفير سلطنة عُمان لبحث تعزيز التعاون الثنائي
التاريخ
1/24/2025 2:00:16 AM
(MENAFN
- APO Group)
استقبل معالي عبدالصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك بالمملكة المغربية الشقيقة، في مكتبه، سعادة السفير خالد بن سالم بامخالف، رئيس بعثة سلطنة عُمان.
تم خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال النقل واللوجستيات بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك.
توزيع APO Group بالنيابة عن Foreign Ministry
of Oman.
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