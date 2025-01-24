Checkout.com تحقق نمواً بنسبة 45% وتستعد للعودة إلى الربحية

(MENAFN
- Weber Shandwick) دبي، الإمارات العربية المتحدة - 23 يناير 2025 - أعلنت شركة Checkout.com، المزود العالمي لحلول المدفوعات الرقمية، اليوم عن إنهائها عام 2024 مع تحقيق أرباح ونمو في صافي الإيرادات بنسبة 45% على أساس سنوي في أعمالها الأساسية، والتي تغطي قطاعي التجارة والتكنولوجيا المالية وتمثل 95% من إجمالي حجم أعمالها. وتؤكد هذه الأرقام التزام الشركة بتقديم أفضل قيمة ممكنة للمؤسسات الرقمية العالمية من خلال توفير أداء أفضل في مجال الدفع.
كما واصلت Checkoutتنويع قاعدة تجارها، حيث رحبت بانضمام أكثر من 300 شركة عالمية إلى مجتمعها في عام 2024. ويقوم أكثر من 40 تاجراً الآن بمعالجة أكثر من مليار دولار سنوياً على شبكة Checkout، في حين تمثل أكبر عشرة حسابات منها 18% فقط من الإيرادات. وفي الجمعة السوداء 2024، قام 67 تاجراً بمعالجة أكثر من 10 ملايين دولار في يوم واحد، بزيادة قدرها 63% عن عام 2023.
وتحظى Checkoutبثقة شركات عالمية رائدة مثل علي بابا، وأديداس، وديليفري هيرو، ودوكوساين، ودايسون، وإيكيا، وريميتلي، وفاينانشال تايمز، وسينسبيريز، وسوني، وأوبر إيتس، ووايز. وقد أعلنت الشركة عن تحقيقها نمواً في جميع المناطق التي تعمل فيها، بما في ذلك نمو في حجم العمليات بنسبة تزيد عن 80% في الولايات المتحدة. كما وسعت Checkoutحضورها عالمياً، لتصبح أول مزود عالمي للمدفوعات يتكامل بشكل مباشر مع فيزا وماستركارد في اليابان، فضلاً عن تعزيز حضورها في المملكة العربية السعودية. وتعتزم الشركة من خلال خططها لإطلاق قدرات استحواذ مباشر في كندا والبرازيل في عام 2025، تعزيز مكانتها بما يمكّنها من تلبية الطلب المتزايد في منطقة أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية.
في رسالة العام الجديد التي أرسلتها الشركة اليوم إلى شبكتها من التجار والشركاء والموظفين، كشف رئيسها التنفيذي غيوم بوساز أن الشركة تستهدف تحقيق نمو بنسبة 30% في صافي الإيرادات، وربحية خلال العام بأكمله، وزيادة بنسبة 15% في عدد الموظفين في عام 2025.
وقال بوساز، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Checkout.com: "يمثل النمو الذي حققناه شهادة حية على طموح فريقنا وثقة تجارنا. وسنواصل في عام 2025، العمل بلا كلل أو ملل لتوفير حلول لأصعب التحديات التي يواجهها عملاؤنا، ودعمهم لتحقيق أداء أفضل وتزويدهم بقدرة الوصول إلى المناطق وطرق الدفع التي يفضلها عملاؤهم".
وتعكس عودة Checkoutإلى الربحية استراتيجيتها التي تضع العملاء في المقام الأول، حيث حققت درجة 65 في صافي نقاط الترويج في عام 2024. وتستثمر الشركة باستمرار في البحث والتطوير والتعلم الآلي والذكاء الاصطناعي لتحسين أداء الدفع للمؤسسات الرقمية. كما تخزن محفظة الشركة الآن أكثر من 2.5 مليار بطاقة، ويعمل منتج القبول الذكي الخاص بها على تحسين أكثر من 26,000 معاملة في الدقيقة، مما أدى إلى تحقيق 9 مليارات دولار من الإيرادات الإضافية لتجارها منذ إطلاق هذا المنتج.
وكانت الشركة أطلقت في عام 2024 حساب Checkout Business، المصمم لمساعدة الشركات على تحسين إدارة التدفق النقدي وتقليل الوقت والتكلفة أثناء نقل الأموال. ويعد الوصول السريع إلى النقد أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة للتجار، وتوفر الشركة عمليات تسوية في نفس اليوم قبل استلام الأموال من فيزا أو ماستركارد. ومن المتوقع أن تقوم الشركة بطرح المزيد من الخدمات في عام 2025، بما في ذلك العائدات التنافسية على الأرصدة وإدارة النفقات بسلاسة.
من جانبه، قال ميرون كولبيسي، الرئيس التنفيذي للمنتجات في Checkout.com: "يعكس نجاحنا في عام 2024 تركيزنا الدؤوب على الأداء بما يتيح تحسين جميع المعاملات لتقديم قيمة أكبر لتجارنا. ونحن نمكن الشركات من خلال قوة شبكتنا وربطها بنهج معياري يوفر الاختيار والمرونة، من تطوير حلول دفع تناسب احتياجاتها الخاصة. كما أننا متحمسون جداً لعام 2025 وللتأثير الذي سنستمر في إحداثه لتجارنا العالميين".
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