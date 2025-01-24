تعاون بين راكز ودائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة لتعزيز خدمات الأعمال في الإمارة

(MENAFN
- Rakez) رأس الخيمة، 24 يناير 2025: أبرمت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) مذكرة تفاهم مع دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة بهدف تعزيز خدمات الأعمال المقدمة للشركات في الإمارة. وجرت مراسم التوقيع بحضور محمد المحمود، مساعد المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية، وقتيبة العيسى، مدير إدارة خدمات القيمة المضافة براكز وذلك في مركز كومباس للأعمال التابع لراكز.
يجسد هذا التعاون التزام كلا الطرفين بتبسيط رحلة أعمال الشركات وتحسينها، حيث ستدعم دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة - بموجب هذه الاتفاقية - راكز في توسيع مجموعة خدمات القيمة المضافة المتاحة لديها، بما في ذلك فتح الحسابات المصرفية للشركات وتقديم خدمات الإقرارات الضريبية وخدمات المحاسبة والمالية لتغطي شريحة أوسع من العملاء.
وتعد هذه المبادرة خطوة استراتيجية تهدف إلى ضمان تزويد الشركات بالأدوات والموارد اللازمة لتحسين عملياتها، والامتثال للمتطلبات التنظيمية، والتركيز على تحقيق النمو. ومن خلال الاستفادة من المزايا المشتركة، تعمل راكز ودائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة على خلق بيئة عمل محفزة تدعم ازدهار الشركات في سوق يتميز بالتنافسية.
وفي هذا السياق، قال رامى جلاّد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: "إن تمكين الشركات يعد ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي في إمارة رأس الخيمة. وتعكس شراكتنا مع دائرة التنمية الاقتصادية رؤية مشتركة لخلق بيئة ديناميكية تُتيح للشركات تحقيق النجاح وتحديد معايير جديدة للتميز. ومن خلال تزويد الشركات بالأدوات الأساسية والخدمات المبتكرة، والدعم الاستراتيجي نمهد الطريق أمامها للوصول إلى مستويات أعلى من النمو،وتشجيع الابتكار والمساهمة في ازدهار الإمارة. وتأتي هذه الشراكة تأكيداً لالتزامنا بتحويل إمارة رأس الخيمة إلى مركز يوفّر فرصاً للنمو المستدام لرواد الأعمال والشركات على حد سواء."
ومن جهته، قال الدكتور عبد الرحمن الشايب النقبي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة: "تحرص الدائرة دائماً على تطوير استراتيجيات تساهم في خلق بيئة عمل ملائمة. ووفقاً لرؤية رأس الخيمة، فإن الدائرة تسعى لتحقيق تصنيف مرتفع في سهولة ممارسة الأعمال من خلال اتباع أفضل المعايير والممارسات العالمية. وتمثل شراكتنا مع راكز خطوة استراتيجية نحو تحقيق الأهداف المشتركة. وبالتالي، ستتسارع وتيرة فرص الاستثمار الاستثنائية بفضل مبادراتنا لتسهيل ممارسة الأعمال وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالتسجيل الضريبي وفتح الحسابات المصرفية".
تلعب هذه الشراكة بين راكز ودائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة دوراً هاماً تجاه خلق بيئة عمل ملائمة في إمارة رأس الخيمة. وستساهم الجهود الموحدة للجهتين وخبراتهما المشتركة في تمهيد الطريق أمام الشركات لتحقيق النجاح والمشاركة في دفع عجلة النمو الاقتصاد المحلي للإمارة.
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