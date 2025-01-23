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مسؤول أممي: أطفال غزة يقتلون ويجوعون ويتجمدون حتى الموت

1/23/2025 11:26:04 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن – 23 – 1 (كونا) -– قال مسؤول أممي اليوم الخميس إن "أطفال غزة يقتلون ويجوعون ويتجمدون حتى الموت" مؤكدا ضرورة توسيع الاستجابة الانسانية الدولية لكل انحاء القطاع.
جاء ذلك في كلمة لوكيل الامين العام للامم المتحدة للشؤون الانسانية ومنسق الاغاثة الطارئة توم فليتشر في اجتماع لمجلس الامن الدولي حول الحالة في الشرق الاوسط بما فيها القضية الفلسطينية واوضاع الاطفال الفلسطينيين في قطاع غزة.
وتحدث فليتشر في إفادته عما شهده أطفال غزة خلال ال15 شهرا الماضية قائلا "قتل الأطفال وجوعوا وتجمدوا حتى الموت. شوهوا وتيتموا وانفصلوا عن أسرهم" لافتا الى ان التقديرات تشير الى ان أكثر من 17 ألف طفل منفصلون عن أسرهم في غزة فيما لقي بعض الأطفال حتفهم قبل التقاط أنفاسهم الأولى ليموتوا مع أمهاتهم أثناء الولادة.
وأضاف أن "الأطفال فقدوا تعليمهم ومدارسهم وأن المصابين بأمراض مزمنة عانوا للوصول إلى الرعاية التي يحتاجونها ولم يتمكن الكثيرون من ذلك".
وتابع المسؤول الدولي ان "الكثير من الأطفال واجهوا العنف الجنسي وإن الفتيات واجهن إهانة لكرامتهن بعدم وفر الرعاية والمستلزمات".
ونبه الى ان مليون طفل في غزة يحتاجون إلى رعاية صحية نفسية ودعم نفسي واجتماعي لعلاجهم من الاكتئاب والقلق والأفكار الانتحارية وفقا لمنظمة الامم المتحدة للطفولة (يونيسف).
واكد ضرورة ان تغتنم الأمم المتحدة وشركاءها كل الفرص الممكنة التي يقدمها ايقاف إطلاق النار لتوسيع نطاق الاستجابة بأنحاء قطاع غزة مطالبا بضرورة السماح للوصول الإنساني الآمن بدون عوائق. (النهاية)

ا م م / م م ج


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