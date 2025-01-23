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الإمارات تدين بشدة هجوم الاحتلال الإسرائيلي على مدينة (جنين) بالضفة الغربية

1/23/2025 11:26:04 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) أبوظبي - 23 - 1 (كونا) -- أعربت دولة الإمارات اليوم الخميس عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة (جنين) في الضفة الغربية المحتلة مطالبة المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤوليته تجاه إيقاف انتهاكات الاحتلال المتواصلة ضد أبناء الشعب الفلسطيني.
وشددت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها على ضرورة تضافر الجهود لوقف تصاعد التوتر ومنع سفك الدماء وأن ينعم المدنيون بالحماية الكاملة بموجب القانون الدولي والمعاهدات الدولية داعية المجتمع الدولي إلى بذل الجهود للوصول إلى إيقاف فوري لإطلاق النار لمنع المزيد من الخسائر في الأرواح وتجنب المزيد من تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة والمنطقة وعلى دفع كل الجهود المبذولة لتحقيق السلام الشامل والعادل.
كما شددت الوزارة على ضرورة دعم جميع الجهود الإقليمية والدولية لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين مجددة التأكيد على أن دولة الإمارات ثابتة في التزامها بتعزيز السلام والعدالة وتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق. (النهاية)

س خ م / م م ج


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