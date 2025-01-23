الإمارات تدين بشدة هجوم الاحتلال الإسرائيلي على مدينة (جنين) بالضفة الغربية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
أبوظبي - 23 - 1 (كونا) -- أعربت دولة الإمارات اليوم الخميس عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة (جنين) في الضفة الغربية المحتلة مطالبة المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤوليته تجاه إيقاف انتهاكات الاحتلال المتواصلة ضد أبناء الشعب الفلسطيني.
وشددت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها على ضرورة تضافر الجهود لوقف تصاعد التوتر ومنع سفك الدماء وأن ينعم المدنيون بالحماية الكاملة بموجب القانون الدولي والمعاهدات الدولية داعية المجتمع الدولي إلى بذل الجهود للوصول إلى إيقاف فوري لإطلاق النار لمنع المزيد من الخسائر في الأرواح وتجنب المزيد من تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة والمنطقة وعلى دفع كل الجهود المبذولة لتحقيق السلام الشامل والعادل.
كما شددت الوزارة على ضرورة دعم جميع الجهود الإقليمية والدولية لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين مجددة التأكيد على أن دولة الإمارات ثابتة في التزامها بتعزيز السلام والعدالة وتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق. (النهاية)
س خ م / م م ج
MENAFN23012025000071011013ID1109124615
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