قطر تدين بشدة العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الدوحة 23 - 1 (كونا) -- أعربت دولة قطر اليوم الخميس عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة وأسفر عن استشهاد عدد من المدنيين واكدت أنه انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
ودعت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في مواجهة هذه الانتهاكات والعمل على ضمان توفير الحماية الكاملة للمدنيين بموجب أحكام القانون الدولي والاتفاقيات ذات الصلة.
و وجددت الوزارة موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق بما في ذلك إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ ثلاثة أيام عدوانا على جنين ومخيمها في الضفة الغربية مخلفة 12 شهيا على الأقل و60 مصابا فيما تمنع الطواقم الطبية من الوصول إلى المخيم لإجلاء المصابين. (النهاية)
س س س / ه س ص
MENAFN23012025000071011013ID1109124612
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.