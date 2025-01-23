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قطر تدين بشدة العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة

1/23/2025 11:26:04 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة 23 - 1 (كونا) -- أعربت دولة قطر اليوم الخميس عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة وأسفر عن استشهاد عدد من المدنيين واكدت أنه انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
ودعت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في مواجهة هذه الانتهاكات والعمل على ضمان توفير الحماية الكاملة للمدنيين بموجب أحكام القانون الدولي والاتفاقيات ذات الصلة.
و وجددت الوزارة موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق بما في ذلك إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ ثلاثة أيام عدوانا على جنين ومخيمها في الضفة الغربية مخلفة 12 شهيا على الأقل و60 مصابا فيما تمنع الطواقم الطبية من الوصول إلى المخيم لإجلاء المصابين. (النهاية)

س س س / ه س ص


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