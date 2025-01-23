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كونفدرالية دول الساحل تدشن جواز سفر موحد نهاية هذا الشهر

1/23/2025 11:26:04 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر ـ 23 ـ 1 (كونا) -- أعلن الرئيس المالي الرئيس الدوري لـ"كونفدرالية دول الساحل" الإفريقي الثلاث الجنرال عاصيمي غويتا اليوم الخميس عن "الشروع في تداول جوازات سفر الكونفدرالية (مالي والنيجر وبوركينا فاسو) ابتداء من تاريخ 29 يناير الجاري".
وأوضح غويتا في بيان له أن "جوازات السفر القديمة تظل سارية المفعول إلى غاية انتهاء صلاحيتها" وتابع قائلا "بإمكان مواطني بلدان كونفدرالية دول الساحل الثلاثة الحاملين لجوازات سفر عليها شعار المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا وما تزال سارية الصلاحية استبدالها طبقا للقواعد الخاصة بذلك".
وأكد البيان أن " كل الإجراءات المفيدة ستتخذ لضمان فعالية حرية حركة الأشخاص والبضائع على مستوى فضاء كونفدرالية دول الساحل التي تضم كلا من مالي والنيجر وبوركينا فاسو".
ويتزامن بداية سريان جوازات سفر كونفدرالية دول الساحل مع تاريخ الخروج الرسمي لمالي من مجموعة إيكواس فيما لم يتم بعد تحديد موعد خروج حليفتيها النيجر وبوركينا فاسو اللتين أعلنتا معها الانسحاب من هذه المنظمة أواخر يناير 2024.
وقبل ذلك أعلنت مالي منتصف مايو 2022 الانسحاب من مجموعة دول الساحل الخمس وفي مطلع ديسمبر 2023 انسحبت النيجر وبوركينا فاسو من المجموعة التي تأسست عام 2014 وكانت تضم إلى جانب البلدان المنسحبة موريتانيا وتشاد.
وأعلنت البلدان الثلاث في 16 سبتمبر 2023 تأسيسها تحالفا كونفدراليا يجمعها وعقد قادة الدول أول قمة ثلاثية بعاصمة النيجر نيامي مطلع يويو 2024.
وأعلن وزير الدفاع النيجري الجنرال ساليفو مودي قبل ايام أن الدول الثلاث ستشكل قوة مشتركة من خمسة آلاف جندي لمواجهة الجماعات المسلحة التي تشكل تهديدا لها منذ أكثر من عقد.
(النهاية)

م ر / ه س ص


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