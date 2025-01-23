كونفدرالية دول الساحل تدشن جواز سفر موحد نهاية هذا الشهر

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الجزائر ـ 23 ـ 1 (كونا) -- أعلن الرئيس المالي الرئيس الدوري
لـ"كونفدرالية دول الساحل" الإفريقي الثلاث الجنرال عاصيمي غويتا اليوم الخميس عن "الشروع في تداول جوازات سفر الكونفدرالية (مالي والنيجر وبوركينا فاسو) ابتداء من تاريخ 29 يناير الجاري".
وأوضح غويتا في بيان له أن "جوازات السفر القديمة تظل سارية المفعول إلى غاية انتهاء صلاحيتها" وتابع قائلا "بإمكان مواطني بلدان كونفدرالية دول الساحل الثلاثة الحاملين لجوازات سفر عليها شعار المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا وما تزال سارية الصلاحية استبدالها طبقا للقواعد الخاصة بذلك".
وأكد البيان أن " كل الإجراءات المفيدة ستتخذ لضمان فعالية حرية حركة الأشخاص والبضائع على مستوى فضاء كونفدرالية دول الساحل التي تضم كلا من مالي والنيجر وبوركينا فاسو".
ويتزامن بداية سريان جوازات سفر كونفدرالية دول الساحل مع تاريخ الخروج الرسمي لمالي من مجموعة إيكواس فيما لم يتم بعد تحديد موعد خروج حليفتيها النيجر وبوركينا فاسو اللتين أعلنتا معها الانسحاب من هذه المنظمة أواخر يناير 2024.
وقبل ذلك أعلنت مالي منتصف مايو 2022 الانسحاب من مجموعة دول الساحل الخمس وفي مطلع ديسمبر 2023 انسحبت النيجر وبوركينا فاسو من المجموعة التي تأسست عام 2014 وكانت تضم إلى جانب البلدان المنسحبة موريتانيا وتشاد.
وأعلنت البلدان الثلاث في 16 سبتمبر 2023 تأسيسها تحالفا كونفدراليا يجمعها وعقد قادة الدول أول قمة ثلاثية بعاصمة النيجر نيامي مطلع يويو 2024.
وأعلن وزير الدفاع النيجري الجنرال ساليفو مودي قبل ايام أن الدول الثلاث ستشكل قوة مشتركة من خمسة آلاف جندي لمواجهة الجماعات المسلحة التي تشكل تهديدا لها منذ أكثر من عقد.
(النهاية)
م ر / ه س ص
MENAFN23012025000071011013ID1109124611
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